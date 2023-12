Będzie zmiana ceny ogrzewania w Siedlcach? PEC proponuje nowe stawki Beata Głozak 05.12.2023 11:59 Będzie tańsze ogrzewanie w Siedlcach? Siedleckie Przedsiębiorstwo Energetyczne chce obniżenia taryfy za ciepło. Miejska spółka przesłała już propozycje nowych stawek do Urzędu Regulacji Energetyki.

Kaloryfer (autor: pixabay)

Możliwe nowe stawki za ogrzewanie w Siedlcach - chce tego tamtejsze Przedsiębiorstwo Energetyczne. Miejska spółka propozycje nowych taryf wysłała do akceptacji Urzędu Regulacji Energetyki. Są o kilkanaście procent niższe niż ostatnie.

- Obliczenia wskazują na to, że będą te stawki za ciepło niższe niż do tej pory ze względu na to, ze paliwa, które zostały kupione do produkcji ciepła były w niższej cenie. Obecnie wiemy, że ceny węgla zostały obniżone. Mamy też zagwarantowaną umowę wieloletnią z Polską Grupą Górniczą - mówi prezeska PEC Marzena Komar.



Sama propozycja niższych taryf nie oznacza natomiast, że siedlczanie od lutego będą płacić mniej za ogrzanie mieszkań. Jest natomiast duża szansa, że nie zapłacą więcej. Ostateczne kwoty zależą bowiem od Urzędu Regulacji Energetyki i ewentualnych działań osłonowych nowego rządu. Jest to pierwsza w ciągu ostatnich lat sytuacja, gdy PEC nie zawnioskował o podwyżkę.

Czytaj też: Czaszka i fragmenty szkieletu odkryte przy budowie autostrady A2 koło Siedlec