Marszałek Sejmu: Donald Tusk kandydatem na premiera zgłoszonym w tzw. drugim kroku RDC 11.12.2023 17:32 Lider KO Donald Tusk jest kandydatem na premiera zgłoszonym w tzw. drugim kroku - poinformował w poniedziałek po południu marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Sejm przystąpił do debaty i wyboru nowego szefa rządu.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (autor: PAP/Paweł Supernak)

Donald Tusk kandydatem na premiera zgłoszonym w tzw. drugim kroku - poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wcześniej w poniedziałek posłowie w głosowaniu nie udzielili wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Inicjatywę w sprawie wyboru premiera i rządu przejął Sejm. Kandydatem większości, którą mają KO, Trzecia Droga i Lewica, na to stanowisko jest Donald Tusk.

Za udzieleniem wotum zaufania dla rządu Morawieckiego zagłosowało 190 posłów - 187 z PiS i 3 z Kukiz'15; trzech posłów klubu PiS nie wzięło udziału w głosowaniu. Przeciw wotum zaufania dla rządu Morawieckiego było 266 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Skład rządu

Większość, 248 posłów, ma koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

We wtorek o godzinie 10 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 16.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Prezydent obecny w Sejmie podczas wyboru Donalda Tuska na premiera

Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu poinformował, że odbył krótką rozmowę z prezydentem. Jak relacjonował, Andrzej Duda zapewnił go, że jest "zdecydowany i zdeklarowany, by nie przedłużać procedur", a środę ma zarezerwowaną na czynności związane tylko z powoływaniem nowego rządu. Hołownia dodał, że prawdopodobnie do zaprzysiężenia dojdzie w środę rano.

- Ma się odbyć, jeśli się jeszcze nie odbyła - pewnie nie - rozmowa bezpośrednia na terenie Sejmu prezydenta z Donaldem Tuskiem. Panowie są już gospodarzami tego procesu. Uzgodnią godzinę zaprzysiężenia, może to będzie godz. 9, może 10. Zobaczymy, natomiast wydaje się, że będą to godziny przedpołudniowe - wskazał Hołownia.

Jak przekazał, prezydent wspomniał podczas rozmowy, że będzie obecny również podczas drugiej części poniedziałkowych obrad Sejmu. - (Prezydent) był rano na exposé Mateusza Morawieckiego. Zapewnił mnie, że będzie także na wyborze - przypuszczamy - Donalda Tuska na premiera, tak, by uhonorować, okazać szacunek demokracji. Został przełożony wylot prezydenta do Szwajcarii na jutro rano w związku z tym. Cieszę się z tej deklaracji - podkreślił marszałek Sejmu.

