BBN: narada z udziałem prezydenta, premiera i przedstawicieli rządu

We wtorek o godz. 10.30 odbędzie się narada z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli rządu ws. sytuacji w Izraelu - poinformowało we wtorek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. W sobotę rano na Izrael rozpoczął się atak muzułmańskiego Hamasu. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet.