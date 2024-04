Zmiany w ruchu pod wiaduktem przy Grzecznarowskiego w Radomiu [SPRAWDŹ] Wojciech Kowalczewski 29.04.2024 12:41 Od dzisiaj zmiany w organizacji ruchu pod wiaduktem przy Grzecznarowskiego w Radomiu. Zamknięty został odcinek południowej jezdni, czyli w kierunku osiedla Ustronia. Obiekt przechodzi teraz szczegółową ekspertyzę po tym, jak w Wielki Piątek fragment stropu spadł na przejeżdżający samochód.

Fragment stropu wiaduktu spadł na przejeżdżające auto osobowe (autor: RDC)

Zmiany w organizacji ruchu na odcinku alei Grzecznarowskiego w rejonie wiaduktu kolejowo-drogowego w Radomiu. Z powodu prac tym razem został zamknięty południowy odcinek jezdni - w kierunku Ustronia.

- Północnym kierowcy mogą już jeździć - informuje Marek Ziółkowski z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. - Jest to możliwe dzięki specjalnie przygotowanym tak zwanym przewiązkom, czyli asfaltowym przejazdom przez pas zieleni pomiędzy obiema jezdniami. Takie przewiązki powstały przed wjazdem pod ten wiadukt i tuż za nim. Przewidujemy, że te zmiany zakończą się w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu dni, tuż po długim weekendzie majowym - tłumaczy.





MZDiK apeluje do uczestników ruchu o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Te prowadzone są w związku z wypadkiem, do którego doszło w Wielki Piątek. Na przejeżdżający pod wiaduktem samochód spadł kawałek stropu. Samochód został poważnie uszkodzony, a kierowca trafił do szpitala.

Niebezpieczny wiadukt w Radomiu

W sprawie incydentu, do którego doszło w Wielki Piątek, postępowanie wszczęła policja. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, na lewym pasie ruchu w kierunku centrum doszło do wypadku drogowego spowodowanego przez oderwanie się ze stropu warstwy tynku, który spadł na przejeżdżający pojazd marki Skoda. Kierujący nim 30-latek został ranny i trafił do szpitala.

Tunel przy Grzecznarowskiego w Radomiu ma złą sławę u kierowców. – On nigdy nie był bezpieczny – usłyszał nasz reporter.

Wiadukt nad Grzecznarowskiego jest obiektem kolejowym. Zgodnie z umową z PKP jest utrzymywany przez MZDiK, który zleca regularne przeglądy. Ostatni przegląd, który nie wykazał nieprawidłowości, miał miejsce jesienią ubiegłego roku.

