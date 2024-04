Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Wiemy, kiedy ruszą konsultacje RDC 29.04.2024 17:21 W stolicy 6 maja rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Potrwają do końca czerwca. Swoją opinię można przekazać bezpośrednio bądź elektronicznie — poinformował stołeczny ratusz.

6 maja ruszą konsultacje ws. ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy rozpoczną się 6 maja.

Postulaty dalszego ograniczenia sprzedaży alkoholu, szczególnie w godzinach nocnych, pojawiały się na spotkaniach prezydenta Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami. Zarządzone przez niego konsultacje będą okazją do sprawdzenia poparcia warszawianek i warszawiaków dla takiego rozwiązania.

Podczas konsultacji mieszkańcy miasta zostaną zapytani nie tylko o opinię dotyczącą propozycji ograniczenia w mieście nocnej sprzedaży alkoholu, ale także o preferowane godziny obowiązywania ograniczenia sprzedaży, oraz „jaki obszar - całej Warszawy czy wybranej dzielnicy - powinien być nim objęty”.

Konsultacje potrwają do końca czerwca.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Jak poinformował stołeczny ratusz, aby wziąć udział w konsultacjach „wystarczy przyjść na jedno ze spotkań konsultacyjno-informacyjnych organizowanych przez ratusz”.

Ratusz dodał, że „swoją opinię można też przekazać elektronicznie – poprzez wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem: konsultacje.um.warszawa.pl/alkohol”.

Kiedy odbędą się spotkania?

Spotkania odbędą się w terminach: 10 maja (piątek) godz. 17.00 – Pałacyk Konopackiego (Strzelecka 11/13); 15 maja (środa) o 17.00 w Ursynowskim Centrum Kultury (Indiry Ghandi 9); 24 maja (piątek) o 17.00 w Centrum Łowicka (Łowicka 21), 3 czerwca (poniedziałek) o 17.30 w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury (Pasaż Wiecha 4); 4 czerwca (wtorek) o 17.30 w Centrum Lokalnym Żoliborz (Ludwika Rydygiera 6b); 5 czerwca (środa) o 17 w Domu Kultury Dorożkarnia (Siekierkowska 28)

Konsultacje będą także odbywać się na specjalnym stoisku podczas miejskich wydarzeń.

Specjalny namiot będzie czynny: 11 maja (sobota) od godz. 9 do godz. 12.00 – akcja EkoPoukładani, parking przy Urzędzie Dzielnicy Białołęka (Modlińska 197); 25 maja (sobota) od godz. 15.00 do godz. 18.00 – Święto Saskiej Kępy na ulicy Francuskiej; 15 czerwca (sobota) od godz. 14.00 do godz. 17.00 – Letnia Scena Włochy (park Kombatantów); 22 czerwca (sobota) od godz. 13.00 do godz. 16.00 – Wianki nad Wisłą, Multimedialny Park Fontann

Zgodnie z przepisami, rada gminy może wprowadzić ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu dla całego miasta lub jedynie jego części. Może ono objąć czas od godz. 22.00 do godz. 6.00 i dotyczyć sklepów oraz stacji benzynowych.

Nocny zakaz nie obowiązuje punktów gastronomicznych. „Dotychczas z takiego rozwiązania skorzystało około 10 proc. gmin w Polsce” - zaznaczył ratusz.

