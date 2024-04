Radom potrzebuje 62 mln zł na spłatę zobowiązań. Kto zaciągnie kredyt? Anna Orzeł 29.04.2024 18:07 Niektóre zobowiązania mają ponad dekadę, a Radom potrzebuje 62 milionów złotych na ich spłatę. Podczas uroczystej Sesji Rady Miskiej w Radomiu kończącej VIII. kadencję Rady Miejskiej ustalono, że decyzję o zaciągnięciu kolejnego kredytu powinni podjąć nowi radni. — Sytuacja płynnościowa jest jeszcze dobra, natomiast działamy wyprzedzająco — mówi Skarbik Sławomir Szlachetka.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej kończąca VIII. kadencję Rady Miejskiej w Radomiu (autor: Rada Miejska w Radomiu/FB)

Radom potrzebuje 62 milionów złotych na spłatę poprzednich zobowiązań. Radni miasta odmówili dzisiaj na to zgody, uznając, że decyzję o zaciągnięciu kolejnego kredytu powinni podjąć ich następcy. Była to ostatnia sesja starej rady.

Skarbik Sławomir Szlachetka tłumaczy, że miasto pożycza pieniądze i spłaca raty. Niektóre zobowiązania mają ponad dekadę. Tak funkcjonuje każdy samorząd.

— Sytuacja płynnościowa jest jeszcze dobra, natomiast działamy wyprzedzająco. Liczymy się z tym, że musimy wystąpić o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej, musimy formalnie podpisać umowę, muszą zostać przelane środki na nasze konto, więc to trwa. Chcieliśmy to jak najszybciej załatwić, tak, żeby to było na spokojnie, bez żadnych nerwów — mówi Szlachetka.

Radny PiS Łukasz Podlewski twierdzi, że zobowiązania powinna zaciągać już rada kolejnej kadencji.

— Uważam, że za 10 dni nowa rada w nowym składzie może takie zobowiązania zaciągnąć. Oczywiście to są zobowiązania, które pokrywamy z lat ubiegłych, ale w związku z poprawą sytuacji samorządów, która ma nastąpić w najbliższych miesiącach, ponieważ nowy rząd ma wspierać samorządy, ja liczę, że takie zobowiązanie nie będzie konieczne — mówi Podlewski.

Na 7 maja zaplanowano sesję, podczas której radni i prezydent złożą ślubowanie.

