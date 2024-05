Będzie zakaz wejścia do lasów? Zagrożenie pożarowe na całym Mazowszu Adam Abramiuk 16.05.2024 10:08 Poziom wilgotności ściółki na Mazowszu poniżej 10 procent na terenie całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W całym regionie występuje zagrożenie drugiego stopnia pożarami w lasach. Tymczasem według prognoz, pierwsze opady możliwe są dopiero w weekend, choć i tak nie poprawią one sytuacji.

Pożar lasu (autor: GOV/zdjęcie ilustracyjne)

Zagrożenie pożarowe na terenie całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Poziom wilgotności ściółki na Mazowszu wynosi poniżej 10 procent.

- Jest to stan, w którym zagrożenie pożarowe jest istotne i osoby korzystające z lasu, spacerowicze czy osoby jeżdżące na rowerach, wybierające się na wycieczkę do lasu, powinny zwracać szczególną uwagę na to, co w tym lesie się dzieje i zachować szczególną ostrożność, korzystając z ognia - mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Maciej Pawłowski.

Zamkną lasy?

Jeżeli sytuacja się nie poprawi, w ciągu kilku dni mogą pojawić się decyzje o zamykaniu poszczególnych lasów dla spacerowiczów.

- Wówczas leśniczowie będą zobowiązani wprowadzić takie zakazy. Jest to podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem dla lasów i bezpieczeństwem osób, korzystających z tych lasów, ponieważ w takiej sytuacji prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru jest znaczne. No i tempo rozprzestrzeniania się tego pożaru oczywiście też w takiej sytuacji rośnie - wyjaśnia leśnik.





W prognozach bez deszczu

Synoptyk IMGW Michał Ogrodnik prognozuje, że niestety sytuacja w nadchodzących dniach się nie poprawi.

- Opady deszczu możliwe są dopiero w weekend, kiedy to gdzieniegdzie spaść może przelotny deszcz. Nie można wykluczyć również burz. Niestety opady te nie przyczynią się znacząco do poprawy zagrożenia pożarowego w lasach. Kolejny tydzień w dalszym ciągu będzie na ogół słoneczny, choć szanse na wystąpienie deszczu są delikatnie większe - tłumaczy.





Do niedzieli w ciągu dnia około 23/24 stopni na Mazowszu. Nocami około 12 stopni. Od poniedziałku 26 stopni.

Leśnicy i strażacy apelują, by nie używać w lasach otwartego ognia, nie pozostawiać niedopałków papierosów. Nawet najmniejsze źródło ognia, może wywołać ogromny pożar. W maju mazowieccy strażacy interweniowali przy płonących lasach już 265 razy

