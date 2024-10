Nie żyje Powstaniec warszawski Tadeusz Jarosz, ps. Topacz RDC 31.10.2024 14:42 Zmarł powstaniec warszawski Tadeusz Jarosz, ps. Topacz – poinformowało w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego. W czasie walk w Warszawie służył w Harcerskiej Poczcie Polowej jako listonosz – łącznik.

Tadeusz Jarosz ps. „Topacz” nie żyje (autor: Muzeum Powstania Warszawskiego/FB)

„Z żalem informujemy, że w wieku 95. lat na wieczną wartę odszedł Tadeusz Jarosz „Topacz”. Powstaniec Warszawski, Zawiszak, łącznik Harcerskiej Poczty Polowej, wielki przyjaciel Muzeum Powstania Warszawskiego. Wielokrotny uczestnik spotkań edukacyjnych w Sali Małego Powstańca” – poinformowało w czwartek w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zmarłego pożegnał również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na portalu x napisał: „Minionej nocy odszedł w wieku 95 lat. Zawsze będziemy go pamiętać. Cześć jego pamięci”.

Tadeusz Jarosz "Topacz". Harcerz. Powstaniec. Bohater. Minionej nocy odszedł wieku 95 lat. @warszawa zawsze będzie pamiętać. Cześć Jego pamięci.



Fot. @1944pl pic.twitter.com/GpPnbUOcTN — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 31, 2024

„Tadeusz Jarosz „Topacz” urodził się 24 czerwca 1929 r. we Lwowie. Był synem por. Tadeusza Jarosza. „Zawisza” (1897-1979), zastępcy dowódcy w zgrupowaniu 1670 na Pradze, odznaczonego orderem Virtuti Militari. Jego brat Władysław Jarosz „Walther” (1924-2019) był żołnierzem Oddziału Specjalnego (OS) „Harnaś”” – napisano w biogramie na stronie MPW.

W Archiwum Historii Mówione, w kwietniu 2010 r., Tadeusz Jarosz rozpoczął swoją opowieść słowami: „Nazywam się Tadeusz Jarosz, mój pseudonim z okresu okupacji i Powstania „Topacz”, czyli nie mylić z „Topaz”, bo wielokrotnie mylą. To jest „Topacz”, to jest herb rodowy mojej babci od strony mojej mamy. Urodziłem się we Lwowie w 1929 roku, tak że moje związki z Warszawą zaczęły się dopiero na niecały rok przed wybuchem wojny".

W Powstaniu Warszawskim Tadeusz Jarosz służył w Harcerskiej Poczcie Polowej jako listonosz – łącznik.

