Akcja Żonkile 2025. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy [SPRAWDŹ] RDC 16.01.2025 12:27 Ruszyła rekrutacja do Akcji Żonkile 2025. W sobotę 19 kwietnia pracownicy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wolontariuszki i wolontariusze oraz szkoły, biblioteki i instytucje w całej Polsce przypomną o wydarzeniach sprzed 82 lat — powstaniu w getcie warszawskim. Tradycyjnie tego dnia przechodniom na ulicach Warszawy wręczane będą papierowe żonkile.

Wolontariusze do Akcji Żonkile 2025 poszukiwani. Oficjalnie rozpoczęła się rekrutacja. Koordynatorka akcji Zofia Bojańczyk podkreśla, że celem jest przywracanie pamięci o powstaniu.

„Akcja Żonkile to inicjatywa, której celem jest przywracanie pamięci o powstaniu o getcie warszawskim. Dla Muzeum POLIN to także możliwość budowania szerszej wspólnoty opartej na wiedzy, wzajemnym szacunku i tolerancji. Od zawsze fundamentem do jej tworzenia jest dla nas społeczność wolontariuszy” — mówi Bojańczyk.

Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorzy dzielą nabór na dwa etapy dla różnych grup: nabór dla wolontariuszek i wolontariuszy indywidualnych od 18. roku życia oraz nabór instytucjonalny w ramach rekrutacji grupowej dla szkół, bibliotek i młodszych uczestników akcji oraz dla instytucji w całej Polsce.

Pierwszy z nich — nabór indywidualny — potrwa od 15 stycznia do 17 lutego. Drugi — instytucjonalny — rozpocznie się 17 lutego i zakończy 15 kwietnia. Dla każdej z grup powstał oddzielny program edukacyjny dostosowany do wieku uczestników. Szczegóły oferty szkolnej zostaną udostępnione w lutym.

„Wydarzenie rocznicowe 19 kwietnia poprzedzone będzie warsztatami wzmacniającymi umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne, a także wykładami, spotkaniami i spacerami tematycznymi dotyczącymi historii Warszawy i powstania w getcie warszawskim. Każdy z wolontariuszy indywidualnych otrzyma certyfikat” — poinformowała PAP Olga Kaliszewsaka z Biura komunikacji Muzeum POLIN.

Na stronie polin.pl dostępny jest formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, aby dołączyć do grona osób wspierających akcję. Zgłoszenia można przesyłać do 17 lutego 2025 roku.

Jak zostać wolontariuszem?

Możesz zostać wolontariuszką, wolontariuszem w Warszawie akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, jeśli:

masz skończone 18 lat – górna granica wieku nie istnieje - Muzeum POLIN ceni sobie współpracę z seniorkami i seniorami;

jesteś odpowiedzialna/y, dobrze zorganizowana/y;

jesteś komunikatywna/y i lubisz pracę z ludźmi; c

hcesz działać na rzecz tolerancji i wzajemnego szacunku;

chcesz lepiej poznać historię Warszawy.

„Do udziału w wolontariacie indywidualnym ponownie zapraszamy osoby pełnoletnie. A młodszych uczestników akcji zachęcamy do udziału w ogólnopolskim naborze instytucjonalnym za pośrednictwem szkół i bibliotek. Dla tej grupy powstał oddzielny program edukacyjny. Każdą i każdego z was, jak co roku, wesprzemy organizacyjnie i merytorycznie. Wszystkie osoby przystępujące do akcji otrzymają materiały edukacyjne dostosowane do właściwego przedziału wiekowego” — zapewnia Maria Bliźniak, koordynatorka wolontariatu akcji Żonkile.

Dlaczego żonkile?

Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie.

Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.

Powstanie w getcie warszawskim

W 1940 roku Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół miliona Żydów ze stolicy i okolic. Uwięzieni w getcie, umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i ginęli w egzekucjach. Latem 1942 roku została zorganizowana Wielka Akcja Likwidacyjna. Niemcy wywieźli z getta do ośrodka zagłady w Treblince blisko 300 tysięcy Żydów. Wśród tych, którzy pozostali, narodziła się idea zbrojnego oporu. 19 kwietnia 1943 roku dwa tysiące Niemców wkroczyło do getta, by je ostatecznie zlikwidować. Przeciwstawiło się im kilkuset młodych ludzi z konspiracyjnych – Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW).

Powstańcy, pod dowództwem Mordechaja Anielewicza, byli wycieńczeni i słabo uzbrojeni. Wielu wiedziało, że nie mają szans, ale wolało zginąć w walce, by ocalić swoją godność. Pozostali mieszkańcy getta, około 50 tysięcy cywilów przez wiele tygodni ukrywało się w kryjówkach i bunkrach. Pomimo rozpaczy, samotności, głodu, pragnienia i strachu walczyli o każdy kolejny „dzień, godzinę, minutę”. Ich cichy opór był tak samo ważny, jak ten z bronią w ręku. Przez wiele dni pozostali nieuchwytni – zeszli do podziemi i nie podporządkowali się rozkazom Niemców.

Przez cztery tygodnie Niemcy równali getto z ziemią, paląc dom po domu. Schwytanych bojowców i mieszkańców zabijali lub wywozili do obozów. 8 maja Anielewicz i kilkudziesięciu powstańców zostało otoczonych i popełniło samobójstwo. Nielicznym Żydom udało się wydostać kanałami z płonącego getta. 16 maja Niemcy na znak zwycięstwa wysadzili Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie. Getto warszawskie przestało istnieć. Na jego terenie w gruzach pozostali już tylko nieliczni ukrywający się Żydzi. „Gruzowcy” zmagali się z brakiem wody i jedzenia. Ginęli z wycieńczenia i chorób, rozstrzeliwani przez Niemców. Niewielu udało się przejść na drugą stronę muru. Ostatni opuścili „cmentarzysko getta” w styczniu 1944 roku. Organizatorem akcji Żonkile jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

