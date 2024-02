Warszawa, MON i Powstańcy łączą siły. Przygotowania do obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego Przemysław Paczkowski 02.02.2024 15:52 Warszawa, Ministerstwo Obrony Narodowej i Powstańcy łączą siły przed obchodami 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy razem z ministrem obrony narodowej i przedstawicielem powstańców podpisali list intencyjny ws. współpracy. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON będzie ze wszystkich sił wspierać organizatora uroczystości. — Wojsko Polskie wykona to zadanie najlepiej jak potrafi, z miłością do Powstańców Warszawy — zaznaczył.

4 MON zapowiada wsparcie stołecznego ratusza w organizowaniu obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego (autor: PAP/Paweł Supernak)

W piątek w Muzeum Wojska Polskiego w warszawskiej Cytadeli wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceszef MON Cezary Tomczyk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się z uczestnikami Powstania Warszawskiego, w związku z wypadającą w tym roku 80. rocznicą wybuchu Powstania.

Podczas spotkania Kosiniak-Kamysz, Trzaskowski oraz wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewicz podpisali list intencyjny zapowiadający rządowe wsparcie Związku i miasta st. Warszawy - tradycyjnie organizatora obchodów w organizowaniu tegorocznych obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania.

Wicepremier i minister MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Powstańcy udzielają nam lekcji, które budują Rzeczpospolitą.

— Nie ma Państwa bez tożsamości, bez swojej historii, bez swoich korzeni. Nie ma przyszłości Państwa, nie ma przyszłości Polski bez świadomości swoich korzeni, swoich tradycji, swojej historii, bez szanowania swoich bohaterów, bez pamięci i tożsamości — oznajmił Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON będzie ze wszystkich sił wspierać organizatora uroczystości 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, jakim jest miasto stołeczne Warszawa z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim. — Wojsko Polskie wykona to zadanie najlepiej jak potrafi, z miłością do Powstańców Warszawy — zaznaczył.

— Dołożymy wszelkich starań, żeby pomóc i żeby organizacja przebiegła, jak najsprawniej. Ale organizatorem jest miasto stołeczne Warszawy. To bardzo ważne. Rząd będzie wspierał. Jest piękna zasada uzupełniania się i konstytucyjna zasada pomocniczości, którą w ten sposób zrealizujemy — podkreślił szef MON.

„Kierunkowskaz wartości”

Rafał Trzaskowski zauważył, że „w naszych czasach tak trudno dziś o autorytety, o ten tak istotny dla nas wszystkich kierunkowskaz wartości”. — I to właśnie powstańcy warszawscy zawsze nam ten kierunkowskaz dawali, zawsze dawali nam swoją radę, poczucie tego, że możemy odwołać się do ich autorytetu. To jest niesłychanie istotne. Zwłaszcza w tych bardzo trudnych czasach, kiedy społeczeństwo polskie jest podzielone, powstańcy pokazywali nam, jak dbać o wspólnotę, jak być razem jako polskie społeczeństwo w te dni, które są dla nas bardzo ważne — zaznaczył prezydent Warszawy.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że Powstańcy pokazali nam jak budować wspólnotę i być razem.

— My często mówimy o patriotyzmie i to jest niesłychanie istotnie, ale również Powstańcy uczą nas tego czym była i czym jest solidarność, przyjaźń, tolerancja, otwartość na innych, bo przecież Powstańcy mieli bardzo różne poglądy polityczny, a jednak walczyli razem, tego czym jest wspólnota. Za to tez chcieliśmy serdecznie podziękować — powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski wyraził też zadowolenie, że rząd chce włączyć się w pomoc dla nich - w dbaniu o ich zdrowie, by mogli być tym wzorem jak najdłużej i by mogli przekazywać swoje doświadczenia kolejnym pokoleniom.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. Do walki w stolicy przystąpiło około 50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło kilkanaście tysięcy powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 120-150 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tys. osób, wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.

Czytaj też: Jest przetarg na rewitalizację Skweru Gwary Warszawskiej

Źródło: RDC/PAP Autor: Przemysław Paczkowski/DJ