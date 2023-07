O godzinie „W” syreny alarmowe wybrzmią na Mazowszu. Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję RDC 28.07.2023 13:18 Wojewoda Mazowiecki zadecydował, że 1 sierpnia br. o godzinie 17:00, w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie województwa mazowieckiego zostaną włączone syreny alarmowe. — W ten tradycyjny już sposób, mieszkańcy województwa będą mogli symbolicznie uczcić pamięć patriotycznego zrywu mieszkańców Warszawy w walce z niemieckim najeźdźcą — wyjaśnił Tobiasz Bocheński.

Nastąpi uruchomienie syren alarmowych w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (autor: UM Warszawa)

Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński zwrócił się do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu o uruchomienie syren alarmowych na administrowanym przez nich obszarze.

Syreny alarmowe zostaną włączone 1 sierpnia o godzinie 17:00. Nadany zostanie jednominutowy, ciągły sygnał dźwiękowy.

Jednocześnie uruchomienie syren zostanie przeprowadzone w formie testu systemu powiadamiania i alarmowania.

— W ten tradycyjny już sposób, mieszkańcy województwa będą mogli symbolicznie uczcić pamięć patriotycznego zrywu mieszkańców Warszawy w walce z niemieckim najeźdźcą — wyjaśnił wojewoda.

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

