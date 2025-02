Juliusz Kulesza „Julek”, Powstaniec Warszawski, spoczął na Cmentarzu Bródnowskim RDC 20.02.2025 17:06 Juliusz Kulesza „Julek” uczestnik Powstania Warszawskiego, ostatni Obrońca Reduty PWPW, historyk i dokumentalista spoczął na stołecznym Cmentarzu Bródnowskim. „Był jednym z młodych ludzi, którzy z determinacją walczyli o wolność” – napisał wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pogrzeb Juliusza „Julka” Kuleszy na Powązkach Wojskowych w Warszawie (autor: PAP/Marcin Obara)

Na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie spoczął Powstaniec Warszawski Juliusz Kulesza, ps. Julek.

„Żegnamy dziś wspaniałego człowieka (…) Był jednym z tych młodych ludzi, którzy z determinacją walczyli o wolność” – napisał w liście do uczestników uroczystości pogrzebowej wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że Juliusz Kulesza – podobnie jak wszyscy uczestnicy Powstania Warszawskiego – pozostanie w pamięci jako wzór patrioty i wspaniałego człowieka.

Wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki odczytał list prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski podkreślił, że Juliusz Kulesza całe swe życie poświęcił działaniu na rzecz zachowania pamięci o Powstaniu Warszawskim. Ocenił, że „Julek” pokazał swoim całym życiem, jak człowiek może wznieść się ponad siebie. „Pan Juliusz był doskonałym przykładem wartości, które tak cenił” – zaznaczył Trzaskowski.

Natomiast Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski w bardzo osobistym słowie pożegnalnym wspominał Juliusza Kuleszę jako swego przyjaciela oraz przyjaciela muzeum. – Jedną z najważniejszych misji „Julka” było dbanie o pamięć o Powstaniu. (…) Tę pasję i misję realizował w spotkaniach z młodzieżą. Był niezwykle skromny i miał poczucie humoru. (…) Miał dar opowiadania – wspominał.

Juliusz Kulesza, ps. Julek – biogram

Juliusz Kulesza urodził się 19 maja 1928 roku w Warszawie. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Miał pseudonim „Julek”. Jako strzelec walczył w szeregach samodzielnej grupy PWB/17/S w obronie Reduty PWPW. Za bohaterstwo został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Za Zasługi dla Warszawy”. Przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, został wyróżniony nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej.

Po wojnie przez ponad 30 lat Kulesza pracował jako projektant grafiki użytkowej dla wydawnictw. Potem porzucił projektowanie, by zająć się historią Powstania Warszawskiego i Warszawy. Uznawał to za kontynuację służby powstańczej. Jego praca badawcza zaowocowała kilkunastoma książkami o tematyce powstańczej, okupacji hitlerowskiej i Warszawie oraz opracowaniem wielu haseł do Encyklopedii Powstania Warszawskiego.

Juliusz Kulesza wielokrotnie był nagradzany za utrwalanie pamięci historycznej oraz przekazywanie jej następnym pokoleniom.

Ostatnie słowa wypowiedziane przez Juliusza Kuleszę „Julka” 2 sierpnia 2024 roku w czasie uroczystości 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i zdobycia Reduty PWPW, odbywających się przy ulicy Sanguszki brzmiały: „Jeszcze raz wszystkim dziękuję i – być może to z mojej strony zuchwalstwo, że to powiem – do zobaczenia w przyszłym roku”.

W uroczystości pogrzebowej wzięli udział członkowie rodziny, przyjaciele, przedstawiciele klubu Polonia Warszawa (której Kulesza był kibicem), a także Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”.

Juliusz Kulesza zmarł w nocy 6 lutego 2025 roku.

