Weterynarz skazany za fałszerstwa współpracuje z miastem. „Przyjrzymy się sprawie” Olga Kwaśniewska 31.10.2024 18:28 Weterynarz skazany za fałszowanie dokumentacji medycznej ma podpisaną umowę z Urzędem Miasta Siedlce na odławianie, kastrację i szczepienia bezdomnych zwierząt. Teraz urzędnicy sprawdzą, czy psy odławiane z terenu miasta miały właściwą opiekę lekarską.

Urząd Miasta Siedlce (autor: Mapy Google)

Mimo wyroku weterynarz ma podpisaną umowę z siedleckim ratuszem na odławianie zwierząt.

– Zawsze takie informacje martwią, natomiast my jako miasto nie mamy informacji, aby ta umowa, która jest zawiązana między nami a tym panem, w jakiś sposób została niewywiązana. Poczekajmy jednak na to, co powiedz organy ścigania. My ze strony urzędu miasta jak najbardziej przyjrzymy się sprawie – mówi naczelnik gabinetu prezydent Piotr Woźniak.

Chodzi m.in. o zweryfikowanie, czy psy odławiane z terenu miasta, miały właściwą opiekę lekarską i wszystkie umowne świadczenia.

Samorząd sprawdzi także, czy podpisana z weterynarzem umowa zawiera obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności i czy wszystkie procedury odbyły się zgodnie z prawem.

Skazany weterynarz

Jeden z siedleckich weterynarzy w maju ubiegłego roku w sześciu potwierdzonych przypadkach wydał zaświadczenia o szczepieniu psów bez faktycznego zaszczepienia ich. Hodowca zawiadomił prokuraturę.

W toku śledztwa potwierdzono zarzuty, a ostatecznie lekarz usłyszał wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok i 8 tysięcy złotych grzywny.

