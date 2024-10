Bezpłatne autobusy w Płocku na Wszystkich Świętych i zmiany w ruchu RDC 31.10.2024 19:37 W uroczystość Wszystkich Świętych przejazd wszystkimi liniami autobusowymi w Płocku będzie bezpłatny w strefie A. Ponadto uruchomionych zostaje sześć linii cmentarnych. – Prezydent Andrzej Nowakowski podjął taką decyzję, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić dla mieszkańców transport publiczny w tym szczególnym dniu – mówi prezes Komunikacji Miejskiej w Płocku Marcin Uchwał.

Autobusy na Wszystkich Świętych (autor: Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka/FB)

Władze Płocka zdecydowały, że w tym roku nie trzeba mieć biletów na przejazdy autobusowe i to nie tylko na specjalnych tzw. cmentarnych liniach

– W dniu 1 listopada wszystkie linie będą darmowe. Prezydent Andrzej Nowakowski podjął taką decyzję, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić dla mieszkańców transport publiczny w tym szczególnym dniu – mówi prezes Komunikacji Miejskiej w Płocku Marcin Uchwał.

Prezes zachęca mieszkańców, by wybrali autobusy zamiast samochodów.

– Uruchamiamy linie 71, 72, 73, 74, 75 i 77. 71, 72, 73 będą kursowały co 7–15 minut, a linie 74, 75 i 77 co 10–15 minut – podaje Uchwał.

Szczegółowe informacje na temat rozkładów i tras autobusów można znaleźć TUTAJ.

Jakie zmiany w ruchu?

Przy cmentarzu komunalnym 1 listopada zamknięta będzie część ul. Bielskiej i drogi krajowej nr 60. Przy dwóch innych cmentarzach od 1 do 3 listopada zamknięta będzie część al. Kobylińskiego.

W rejonie cmentarza Komunalnego w Płocku, na skrzyżowaniu ul. Bielskiej – biegnie tam droga krajowa nr 60 – z ul. Sierpecką 1 listopada policja zorganizuje posterunek kierowania ruchem, co umożliwi wjazd na tamtejsze parkingi i wyjazd z nich.

Urząd Miasta Płocka zapowiedział jednocześnie, że ul. Bielska zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego 1 listopada na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Sierpecką w godz. od 6.00 do 20.00, przy czym dopuszczony będzie tam tylko ruch autobusów i taksówek. Dla pojazdów ciężarowych przygotowane będą trasy objazdowe.

Samochody powyżej 16 ton, jadące przez Płock tranzytem ul. Bielską i tamtejszą drogą krajową nr 60 – od strony Ciechanowa oraz od strony Kutna – będą kierowane 1 listopada na drogę wojewódzką nr 567 Płock – Nowe Boryszewo i na drogę powiatową 5203W Nowe Boryszewo – Brochocin.

Ponadto w okolicy cmentarza Komunalnego od 30 do 31 października i od 2 do 3 listopada ruch pojazdów doraźnie nadzorować będzie policja.

Podobnie będzie w rejonie dwóch innych płockich nekropolii – cmentarza Miejskiego i starego Cmentarza, gdzie od 1 do 3 listopada zamknięty będzie dla ruchu samochodów odcinek al. Kobylińskiego od ul. Łukasiewicza do ul. Topolowej, a także jezdnia południowa od ul. Łukasiewicza do ul. Bielskiej, gdzie powstanie tymczasowy parking.

Od 1 do 3 listopada wprowadzone zostaną tam objazdy ulicami: Łukasiewicza, Nowowiejskiego, Kazimierza Wielkiego, Dobrzyńska lub Łukasiewicza, Miodowa, Mościckiego.

