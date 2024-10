Zmiany w organizacji ruchu w Ciechanowie. Dodatkowe linie dowiozą na cmentarze

W Ciechanowie do niedzieli będą kursowały na Cmentarz Komunalny dodatkowe linie komunikacyjne. Wprowadzony zostanie również ruch jednokierunkowy przy ul. Zamkowej od ul. Gostkowskiej w kierunku ul. Parkowej. Ponadto na odcinku pętli miejskiej na ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Prusa oraz na ul. Gostkowskiej od Ronda Meudon do ul. Komunalnej do 4 listopada będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania.