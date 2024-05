Ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Na tapecie język obcy RDC 16.05.2024 09:04 Ósmoklasiści napisali egzamin z języka obcego. To ostatni z egzaminów na zakończenie szkoły. Prawie 98 procent ósmoklasistów wybrało do zdawania język angielski.

Egzamin ósmoklasisty (autor: UM Warszawa)

Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie zmierzyli się ze sprawdzianem z języka obcego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec mówi, jakie umiejętności sprawdza egzamin. - Krótszy, ale też wymagający umiejętności słuchania, wypełniania testu, odpowiedzi na pytania, a więc trzeba się będzie wykazać praktyczną znajomością języka - mówi dyrektor.

Najczęstszym wyborem język angielski

Jak podała CKE, największa grupa ósmoklasistów – 97,7 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpi 0,4 proc. ósmoklasistów.

Spośród uczniów – obywateli Ukrainy – największa grupa – 75,4 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 23,4 proc. uczniów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpi 1,2 proc. wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.

Egzamin z języka obcego trwa 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 135 minut.

Podobnie jak w ostatnich latach egzamin jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Czy egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 10-12 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

