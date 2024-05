Wylewali na policję farbę i fekalia. Dziś zarzuty dla 17 osób, które okupowały pustostan Cyryl Skiba 16.05.2024 10:53 Jeszcze dziś będą zarzuty dla osób, które okupowały wczoraj pustostan przy ul. Miączyńskiej w Warszawie. Chcieli tam zorganizować wspólnotę sąsiedzką. Na próbę wyrzucenia ich z budynku, zareagowali agresją - wylewali na policję farbę i fekalia.

Wylewali na policję farbę i fekalia. Dziś zarzuty dla 17 osób, które okupowały pustostan (autor: KSP)

Wylewali na policję farbę i fekalia. 17 osób, które okupowały pustostan, usłyszą dzisiaj zarzuty. Do interwencji doszło wczoraj przy ul. Miączyńskiej w Warszawie.

Ewa Kołdys z mokotowskiej komendy informuje, jaka odpowiedzialność będzie ciążyła na grupie młodych osób.

- Jest to naruszenie miru. Za czyn ten może grozić kara pozbawienia wolności do roku oraz zarzuty z Art. 224 paragraf 2 Kodeksu Karnego, czyli wymuszenie czynności urzędowych, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności - mówi.

Osoby, które okupowały pustostan wcześniej przebywały w opuszczonym budynku na warszawskim Kamionku. W nowej lokalizacji chciały zorganizować wspólnotę sąsiedzką, pokazy filmów, dyskusje, działania artystyczne w proteście przeciwko drogim mieszkaniom w Warszawie.

Wylewali na służby fekalia i farbę

Squatersi zabarykadowali się w budynku około godziny 14:00.

„Osoby, które się zabarykadowały, nie chciały podjąć rozmów z policjantami z Zespołu Antykonfliktowego. Przy próbie otwarcia drzwi policjantów i strażaków zaatakowano niebezpiecznymi przedmiotami, gazem łzawiącym oraz wylewano na nich farbę i fekalia” – przekazuje w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

Osoby, które się zabarykadowały nie chciały podjąć rozmów z policjantami z Zespołu Antykonfliktowego. Przy próbie otwarcia drzwi policjantów i strażaków zaatakowano niebezpiecznymi przedmiotami, gazem łzawiącym oraz wylewano na nich farbę i fekalia. pic.twitter.com/X1dQBAUjXt — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 15, 2024

Służby przyjęły od administratora budynku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na naruszenie miru (tj. art.193.kk).

