Zakaz jazdy buspasem martwym przepisem? „Tutaj wszyscy tak jeżdżą” Adrian Pieczka 29.04.2024 14:55 Martwy przepis w Warszawie. Buspasy są wykorzystywane przez nieuprawnionych kierowców, a policja rzadko reaguje. W godzinach szczytu, ale nie tylko, są traktowane jako sposób na ominięcie korków.

Zakaz jazdy buspasem martwym przepisem? (autor: RDC)

Na Wawelskiej w Warszawie kierowcy notorycznie zjeżdżają na buspas. Ten powinien być wykorzystywany wyłącznie przez autobusy, służby i taksówki, ale kierowcy nie respektują przepisów, a policja rzadko ruch na buspasach kontroluje.

Zjazd na buspas to często sposób na ominięcie korków. To jednak, jak mówią stołeczni kierowcy, tworzy zator również na tych pasach.

- Każdy ma to gdzieś - usłyszał nasz reporter.



Utrudnienie dla służb i autobusów

Doprowadza to też do niebezpiecznych sytuacji - przez zator służby nie mogą dojechać do potrzebujących pomocy.

- Widziałam taką sytuację, że karetka chciała przejechać buspasem, niestety było to niemożliwe - powiedziała naszemu reporterowi przechodząca ulicą Wawelską kobieta.



- To wszystko utrudnia też ruch autobusów - skomentował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. - Na przykład właśnie przy zakończeniu buspasa, gdzie następuje zmiana organizacji ruchu i taki pojazd musi z tego buspasa się przemieścić na inny pas ruchu, a niekoniecznie warunki drogowe umożliwiają to w sposób sprawny - powiedział.



Pomogłyby kamery?

Policjantom w Warszawie trudno pilnować buspasów. Tylko w marcu w stołecznym garnizonie brakowało ich około 2,5 tysiąca.

- Problem mogłoby rozwiązać kamery - powiedział nam Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. - Mamy kilkadziesiąt tysięcy kamer na ulicach, należących do samorządu. Mamy kamery w autobusach, które bardzo często same nagrywają tych blokujących. Wprowadźmy rozwiązania, które pozwoliłyby na podstawie tego typu zapisów automatycznie karać tych, którzy łamią przepisy - wyjaśnił.



Kara za jazdę buspasem to zaledwie 100 złotych i 1 punkt karny.

