Marek Borowski w RDC o wotum zaufania: wszystko jest już przesądzone

To pewien rytuał, wszystko jest już przesądzone — mówił w Poranku RDC Marek Borowski. Senator Platformy Obywatelskiej skomentował na naszej antenie zaplanowane na ten tydzień działania sejmu. Zaznaczył, że funkcja premiera dla Donalda Tuska to oczywistość, a dzisiejsze exposé Mateusza Morawieckiego, to formalność.