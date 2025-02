Kiedy dostawy leków na grypę? Szef GIF: do końca tygodnia będzie 180 tys. opakowań RDC 12.02.2025 20:12 Jeszcze w tym tygodniu do aptek trafi 180 tysięcy opakowań leku na grypę — zapowiedział Główny Inspektor Farmaceutyczny Łukasz Pietrzak. Dodał, że z powodu fali zachorowań na grypę w styczniu sprzedaż leku przeciwwirusowego oseltamiwir była o 335 procent większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Będą leki na grypę (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Główny Inspektor Farmaceutyczny Łukasz Pietrzak zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do aptek trafi 180 tysięcy opakowań leku na grypę.

— Mamy bardzo dużą falę grypy. Na początku tygodnia 20 tysięcy opakowań już trafiło do hurtowni farmaceutycznych, a do końca tygodnia będzie to 180 tysięcy opakowań od polskiego producenta — powiedział Łukasz Pietrzak.

Pietrzak dodał, że po rozmowach Ministerstwa Zdrowia z Europejską Agencją Leków będą też kolejne dostawy leków na grypę.

— W następnym tygodniu kolejne 100 tysięcy opakowań wejdzie do hurtu, a w kolejnym tygodniu około 180 tysięcy ponownie zostanie przesunięte — zapowiedział.

Główny Inspektor Farmaceutyczny zaznaczył, że podanie leku przeciw grypie do 30 godzin od wystąpienia objawów redukuje czas trwania objawów, natomiast nie zmniejsza ryzyka hospitalizacji.

Pietrzak podkreślił, że największą obroną i największym arsenałem przeciwko wirusom są szczepienia ochronne.

