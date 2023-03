Każda firma chętna odbudowywać Ukrainę, znajdzie coś dla siebie. Dziennikarz Piotr Bera w RDC o potencjale polskich przedsiębiorców Marta Hernik 02.03.2023 12:30 Polska Agencja Inwestycji i Handlu już ma zgłoszonych 1800 firm, z czego jedna trzecia to firmy budowlane. W tym mamy ogromne doświadczenie - także w Ukrainie - mówił Piotr Bera z Money.pl.

Działalność polskich firm na Ukrainie/ zdjęcie ilustracyjne (autor: pxhere.com)

- Przykładem jest między innymi nasza spółka Polska Unibep, która ma umowę na budowę galerii w Zaporożu, co z oczywistych względów nie jest na razie możliwe do realizacji. Wcześniej przed wojna wybudowali galerie handlowe w Kijowie czy Charkowie. Rośnie też eksport polski na Ukrainę - mówił na naszej antenie.

Zainteresowane inwestycjami w Ukrainie po wojnie są też branże - IT, maszynowa, medyczna, spożywcza, motoryzacyjna. Potrzebny będzie cały przekrój i warto już teraz to planować i nawiązywać kontakty.

- My jako polskie firmy mamy spore doświadczenie działania na wschodzie, na ukraińskim rynku. To jest ta największa przewaga jaką możemy mieć względem innych firm zachodnich z Unii Europejskiej. Chodzi tu o firmy francuskie czy niemieckie. Bo jeśli chodzi o sam kapitał to wiadomo, że są to kraje bogatsze od Polski - wyjaśnia.

Mamy więcej mocnych stron - mówił nasz gość.

- Może to być doświadczenie, lub fakt, że wielu Ukraińców pracuje w Polsce. Oczywiście gro z nich wyjechało z Polski wróciło walczyć o swój kraj ale te szlaki zostały już przetarte w ciągu ostatniej dekady - podkreśla Bera.

Teraz jednak jest jedno ważne pytanie - dotyczące pieniędzy na odbudowę - zaznaczał Piotr Bera. Jego zdaniem jest szansa na kontrakty długoterminowe bo odbudowa potrwa minimum 10 lat.

Posłuchaj całej rozmowy: Blisko 1700 polskich firm chce wziąć udział w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny