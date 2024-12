Jan Maria Jackowski w RDC: Karol Nawrocki pozostanie kandydatem PiS Marta Hernik 06.12.2024 18:41 Jeśli nie będzie poważniejszych zarzutów, Karol Nawrocki pozostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta — stwierdził na antenie Polskiego Radia RDC dr Jan Maria Jackowski, były parlamentarzysta. W mediach pojawiły się fragmenty anonimowego opracowania dotyczącego przeszłości Karola Nawrockiego. Opisywane są w nim kontakty kandydata PiS z osobami, które mają przeszłość przestępczą, gangsterską czy sutenerską.

Jan Maria Jackowski (autor: RDC)

W mediach pojawiły się fragmenty anonimowego opracowania dotyczącego przeszłości Karola Nawrockiego. Wskazują one na jego powiązania ze środowiskiem przestępczym i neonazistowskim. Raport ten miał trafić do Jarosława Kaczyńskiego przed decyzją, że Nawrocki będzie kandydował w wyborach prezydenckich z poparciem PiS.

Czy mimo to Karol Nawrocki pozostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta? Zdaniem Jana Marii Jackowskiego tak, jeśli nie będzie poważniejszych zarzutów. Były parlamentarzysta był gościem Agnieszki Burzyńskiej w audycji „Polityka w południe”.

— Z bardzo prostej przyczyny, bo zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości się absolutnie nie przejmują. Wręcz przeciwnie, będzie to ich utwierdzało, że skoro tak jest zwalczany, to znaczy, że jest dobrym kandydatem, że przeciwna strona uważa go za groźnego kandydata. No i tym bardziej należy na niego po prostu głosować. Czyli efekt będzie odwrotny do zamierzonego — mówił Jackowski.

— Chyba że będą jakieś nowe okoliczności — podkreślił były parlamentarzysta.

„Czarny koń” na politycznej scenie

Jan Maria Jackowski nie wykluczył pojawienia się „czarnego konia” na scenie.

— W wyborach jednomandatowych zawsze jest duża szansa dla tzw. czarnego konia, który nagle może się pojawić i zrobić trochę zamieszania. Tak już się zdarzało w przeszłości. Jeżeli taki kandydat by się pojawił i byłaby to postać, która mogłaby się cieszyć uznaniem znacznej części opinii publicznej, miała sprawny sztab wyborczy, to mogłaby taką rolę odegrać — dodał Jackowski.

Sam Karol Nawrocki zarzuca autorom raportu manipulację o jego przeszłości. Opisywane są w nim kontakty kandydata PiS z osobami, które mają przeszłość przestępczą, gangsterską czy sutenerską.

