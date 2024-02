K. Gawkowski i B. Nowacka poinformowali o zawieszeniu programu „Laptop dla ucznia” RDC 08.02.2024 15:38 Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i minister edukacji Barbara Nowacka poinformowali w czwartek o zawieszeniu programu "Laptop dla ucznia". Zapowiedzieli, że zostanie on zastąpiony programem "Cyfrowy uczeń", którego zadaniem będzie wyrównanie szans cyfrowych młodzieży.

K. Gawkowski i B. Nowacka poinformowali o zawieszeniu programu „Laptop dla ucznia” (autor: PAP/Piotr Nowak)

Podczas wspólnej konferencji wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedzieli zmiany w edukacji cyfrowej uczniów.

Zdaniem Gawkowskiego, działania podejmowane przez rząd PiS w dziedzinie edukacji cyfrowej "były wielkim skandalem". - Program "Laptop dla ucznia" był nieprzygotowany, źle zarządzony, nie miał wsparcia, jeżeli chodzi o pieniądze z Unii Europejskiej. Przetargi, które były realizowane, były zarządzone w sposób nieumiejętny, a samo rozdawanie laptopów budzi wielkie kontrowersje - ocenił.

Gawkowski zaznaczył, że program nie miał zabezpieczonego finansowania na 2024 r. na poziomie budżetu państwa. - Nikt nie pomyślał, żeby te pieniądze w budżecie zaplanować. Ale i brak tego finansowania ze środków Unii Europejskiej, bo Komisja Europejska informowała poprzednie władze, że takich pieniędzy nie będzie - mówił.

Według ministra cyfryzacji, poprzednie władze nie przygotowały szkół do włączenia laptopów w działania edukacyjne, nie przygotowały infrastruktury przyłączy energetycznych, a także nie przygotowały uczniów w zakresie "higieny cyfrowej".

- Dzisiaj zawieszamy program "Laptop dla ucznia", żeby w przyszłości dać szansę na nowy, świetny program "Cyfrowy uczeń", gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony, gdzie uczniowie czwartych klas będą wiedzieli, że mają narzędzie do pracy, do nauki, do wyrównywania szans - zapowiedział Gawkowski.

Mówił, że aplikacje oraz cyfrowa rzeczywistość będzie towarzyszyła przy tym, jak powinien być dobrze skonstruowany program. - To jest odpowiedzialność za wydawanie pieniędzy z UE - dodał.

Najważniejsze skonstruowanie programu

Zwrócił uwagę, że najważniejsze jest skonstruowanie programu, który będzie stanowił plus dla ucznia, rodzica i nauczyciela. - Tylko takie zestawienie spraw jest szansą na to, że będziemy mogli powiedzieć o tym, że wykorzystujemy pieniądze z Unii Europejskiej rzeczowo i celowo, a nie przeznaczamy je na wsparcie kampanii wyborczej - podkreślił wicepremier.

W ocenie minister edukacji Barbary Nowackiej, w ramach programu "Laptop dla ucznia", laptopy były rozdawane "bez przygotowania żadnej realnej strategii".

- Laptopy były niezabezpieczone przed niewłaściwym użyciem, narażały młodzież (...) na cyberzagrożenia (...). Po prostu rozdano zabawki. Nie prowadzono żadnej polityki dotyczącej higieny cyfrowej, tak ważnej we współczesnym świecie - zastrzegła.

Minister edukacji poinformowała, że wspólnie z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim opracowuje w tej chwili program "Cyfrowy uczeń".

- Do końca czerwca wraz z ekspertami z Instytutu Badań Edukacji i po konsultacjach, przygotujemy spójną strategię, która też pozwoli nam rozmawiać z Komisją Europejską o wsparciu dla tego programu - powiedziała.

Podkreśliła, że wraz z resortem cyfryzacji będą realnie wyrównywać szanse cyfrowe młodzieży. - Program, który polega wyłącznie na rozdaniu laptopów, niestety nie wyrównuje szans - dodała.

- Opracujemy programy powiązane z programami nauczania - powiedziała. Zaznaczyła, że te programy doprowadzą do odciążenia tornistrów młodych oraz będą powiązane z procesem edukacyjnym, zapewnią bezpieczeństwo w sieci oraz higienę cyfrową. - To są naprawdę ważne z perspektywy edukacji młodego człowieka w XXI w. wyzwania - podkreśliła.

Nowacka zastrzegła, że w tej chwili nie jest w stanie precyzyjnie określić, jakiego rodzaju sprzęt otrzymają uczniowie w ramach programu "Cyfrowy uczeń". - To nie będzie decyzja jednego, dwóch czy trzech ministrów, tylko decyzja ekspertów, po zbadaniu realnych potrzeb - zaznaczyła.

Dodała, że 12 tys. laptopów, które pozostało z poprzedniego programu, zostanie rozdysponowane między uczniów szkół zawodowych oraz uczniów z biedniejszych regionów i mniejszych miejscowości.

- Program cyfrowy uczeń to jest program, który żadnego dziecka, które liczyło na sprzęt od państwa, nie pozostawi z tyłu - powiedziała.

