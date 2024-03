Będzie ogólnopolski rzecznik praw ucznia. Ministerstwo Edukacji zaczęło prace nad projektem Miłosz Kuter 26.03.2024 20:22 Warszawski rzecznik praw ucznia wzorem dla całego kraju. Ministerstwo Edukacji zapowiedziało rozpoczęcie prac nad projektem ogólnopolskiego rzecznika. W stolicy taki urząd działa od 2022 roku.

Barbara Nowacka (autor: PAP/Albert Zawada)

Ministerstwo Edukacji zapowiedziało rozpoczęcie prac nad projektem ogólnopolskiego rzecznika praw ucznia. Ma on usprawnić komunikacje i współpracę ze szkołami w całej Polsce.

- To urząd ogólnopolski, ale docelowo także regionalny - mówiła minister Barbara Nowacka. - Zespół będzie wypracowywał ustawę, której podstawowym założeniem jest, żeby przy ministrze funkcjonowała instytucja rzecznika praw uczniowskich, ale w każdym województwie przy kuratorium również żeby funkcjonował regionalny rzecznik praw uczniowskich z uprawnieniami wizytatora. Będziemy też zachęcać szkoły, by w każdej szkole powstawała instytucja rzecznika praw uczniowskich - wskazała.



- To będzie dobre wsparcie dla szkół pod względem prawnym - dodała Nowacka. - Będzie miał za zadanie głównie edukować i wspierać rozwiązywanie problemów oraz pomagać nauczycielkom i nauczycielom w tworzeniu statutów. Statuty to jedno z największych wyzwań prawnych, przed którymi często stoi dyrekcja szkoły, nauczycielki, nauczyciele i wiemy, że potrzebują wsparcia. Będzie też to dużą ulgą dla funkcjonowania szkoły - tłumaczyła.



Potrzebę utworzenia warszawskiego rzecznika praw ucznia zgłaszało ponad 70 proc. uczniów ze stołecznych szkół.

