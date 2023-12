Dziś próbne egzaminy maturalne organizowane przez CKE RDC 06.12.2023 06:52 W środę rozpoczynają się próbne pisemne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzaminy próbne będą przeprowadzone z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Matura 2023 (autor: RDC)

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem w grudniu próbnych egzaminów maturalnych w tzw. Formule 2023 mogą to zrobić zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zgodnie z nim, 6 grudnia (środa) przeprowadzony będzie próbny pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, 7 grudnia (czwartek) - z matematyki na poziomie podstawowym, 8 grudnia (piątek) - z języka obcego nowożytnego (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski) na poziomie podstawowym.

Próbna matura 2024

Dyrektor CKE Marcin Smolik, w informacji na temat testu diagnostycznego proponuje, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały się o godzinie 9.00.

Wiosną 2024 r. do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów 5-letniego technikum. Będzie to pierwszy rocznik maturzystów z techników zdających maturę w nowej formule - tzw. Formuła 2023. Wiosną 2023 r. maturzyści z techników zdawali maturę jeszcze według starej formuły (Formuła 2015) - był to ostatni rocznik uczący się w 4-letnich technikach.

Absolwenci liceów ogólnokształcących po raz pierwszy maturę w nowej formule zdawali wiosną 2023 r. Wówczas do egzaminów przystąpił pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów.

Jak podano w informacji dyrektora CKE, arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy i nagrania (do egzaminów z języków obcych) Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępnić dyrektorom szkół w wersji elektronicznej z wyprzedzeniem umożlwiającym powielenie ich dla uczniów.

Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostaną również zamieszczone na stronie internetowej CKE, na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych, w dniu, w którym będzie przeprowadzony test z danego przedmiotu, o godz. 9.00, tak, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także absolwentom i uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Z czego matura?

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Arkusze rozwiązane przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele w ich macierzystych szkołach. Zasady oceniania rozwiązań będą przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemy SIOEO w dniach 11-13 grudnia.

"Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne" – przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

"Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia)" – zaznaczył Smolik.

"Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów, uzyskanych przez danego ucznia" – podkreślił.

Wskazał, że w próbnych egzaminach chodzi o przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

"Wyniki badania diagnostycznego mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi. Należy również mieć świadomość, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań egzaminacyjnych, zatem przed przeprowadzeniem diagnozy wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji" – zaznaczył.

Formuła 2023 na maturze

Dyrektor CKE przypomina, że w 2024 r. egzamin maturalny w Formule 2023 z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzony po raz ostatni na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Maturzyści zdający w nowej formule (Formuła 2023) - tak jak zdający w poprzedniej - muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów, maksymalnie do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych będą musieli przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego i ustnego.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to egzaminów pisemnych i ustnych). W przypadku przedmiotu do wyboru nie będzie progu zaliczeniowego (próg obowiązywać będzie dopiero na maturze w 2025 r.).

Najwięcej zmian na maturze przeprowadzanej w nowej formule obejmuje egzamin z języka polskiego, zarówno w zakresie sprawdzanej wiedzy, jak i w formy jej sprawdzania, m.in. obowiązuje dłuższa, niż wcześniej, lista lektur, których znajomość jest wymagana na egzaminie.

Czytaj też: Ruszyły zapisy na szczepienia przeciw nowej mutacji koronawirusa. Co trzeba zrobić?