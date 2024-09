Jeden z dziesięciu najlepszych studentów na świecie w RDC Marta Hernik 04.09.2024 19:13 22-letni Mikołaj Wolanin – student prawa na Uniwersytecie Warszawskim i prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – znalazł się wśród finalistów Global Student Prize – dorocznej nagrody dla najlepszego studenta świata. – To nagroda o aktywizmie społecznym, o tym, że każdy może działać – powiedział w Polskim Radiu RDC wyróżniony student.

Mikołaj Wolanin i Beata Jewiarz (autor: RDC)

Mikołaj Wolanin jest finalistą Global Student Prize – dorocznej nagrody dla najlepszego studenta świata.

– Ta nagroda mimo wszystko nie jest o żadnej z osób, które są w dziesiątce, które wcześniej były w pięćdziesiątce. To jest po prostu nagroda o aktywizmie społecznym, o tym, że każdy może działać i każdy może zmieniać choćby najmniejszą swoją okolicę – mówił w Popołudniu Polskiego Radia RDC 22-latek.

Mikołaj Wolanin już jako 17-latek założył Fundację na Rzecz Ucznia.

– To po prostu było zauważenie jakiegoś problemu, który figuruje, być może jakiejś niszy, która nie była wcześniej aż tak bardzo wypełniana. Oczywiście to się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat, ale myślę, że w momencie zakładania tej fundacji była to jakaś pewna nisza i w konsekwencji skoro sam jeszcze byłem wtedy uczniem, to jakoś to poszło – opowiadał.

Teraz współtworzy projekt ustawy o Rzeczniku Praw Uczniowskich. Jednak jeszcze trudno stwierdzić, kiedy mógłby zacząć działać.

– Faktycznie na poziomie ministerialnym te prace powoli już się kończą. Kierownictwo ministerstwa otrzymało już nasze rekomendacje, wie, w którym kierunku chcielibyśmy podążać i faktycznie jest to kierunek dość otwarty. Nie chcielibyśmy tylko powoływać ogólnopolskiego rzecznika, ale także jego odpowiedniki w każdym województwie i najlepszą sytuacją byłoby także w każdej szkole – mówił.

Nagroda Global Student Prize przyznawana jest studentowi, którego osiągnięcia mają „realny wpływ na naukę, życie rówieśników i na społeczeństwo”. Na zwycięzcę czeka nagroda – 100 tys. dolarów.

Finał pod koniec września. W tym roku do konkursu nadesłano ponad 11 tys. zgłoszeń z ponad 170 państw. Mikołaj Wolanin jest jedynym Europejczykiem w finale Global Student Prize.

