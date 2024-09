„Spektakularne efekty”. Tzw. nocna prohibicja w podwarszawskich gminach sukcesem?

W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, co zmieniło się w podwarszawskich gminach, które wprowadziły ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Nocnej prohibicji chcą też warszawiacy. — Dla nas najbardziej istotne jest to, żeby zaproponować rozwiązania takie, które będą spójne z tym, co robią gminy ościenne i tym, co robią dzielnice — powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.