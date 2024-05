Liderzy PiS odpowiedzą za wybory kopertowe? D. Joński: raport w połowie czerwca RDC 29.05.2024 09:09 Raport z prac komisji do spraw wyborów kopertowych ma być gotowy do połowy czerwca — powiedział jej przewodniczący Dariusz Joński, który był gościem Roberta Łuchniaka w audycji „Poranek RDC”. Zaznaczył, że działanie komisji ma być przestrogą. Wyparowało 100 milionów złotych, ktoś musi za to odpowiedzieć — dodał.

Dariusz Joński (autor: RDC)

Przewodniczący komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych Dariusz Joński odniósł się w audycji „Poranek RDC” do zakończonych prac sejmowej komisji. Jak zaznaczył, „wyparowało 100 milionów złotych, ktoś musi za to odpowiedzieć”.

Posłuchaj podcastu | Poranek RDC | Dariusz Joński

Do połowy czerwca ma być opublikowany raport końcowy z prac komisji i zostaną złożone zawiadomienia do prokuratury — między innymi na Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego.

Joński zapowiedział, że w ramach prac komisji możliwa jest jeszcze konfrontacja prokurator Wrzosek oraz prokurator Dudzińskiej.

— Chodzi o wszczęcie śledztwa w sprawie wyborów kopertowych. Jednocześnie tego samego dnia co były wszczęte, trzy godziny później, bez dokonania żadnych czynności zostało to śledztwo zamknięte. Ponieważ rozmijają się te zeznania pani prokurator Wrzosek i Dudzińskiej, to poprosiliśmy o oryginały akt, dlatego że kserokopie nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić. Czekamy. Jeśli dostanie w najbliższych dniach, to jeszcze te konfrontacje się odbędą, jeśli nie, to nie będziemy już dłużej czekać, zlecimy to w raporcie prokuraturze do wyjaśnienia. Raport myślę w ciągu najbliższych dni, do połowy czerwca powinien być już gotowy — oznajmił.

— Mamy i Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, który podjął decyzję bez podstawy prawnej, w ramach której później wydano prawie 100 milionów. Mamy również dwóch byłych ministrów — pana Sasina i pana Kamińskiego. Jest też dyrektor poczty, który zdecydował się przyjść do poczty i wykonać zadanie niewykonalne jak się wydaje — powiedział.

Działanie komisji jako przestroga?

Przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w piątek zakończyło przesłuchanie najważniejszych świadków dla sprawy wyborów prezydenckich z 2020 r., które z powodu pandemii początkowo miały się odbyć w trybie korespondencyjnym.

Joński zaznaczył na antenie RDC, że działanie komisji ma być przestrogą.

— Aby żaden polityk nigdy więcej nie przejmował kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej na inną firmę i organizował wyborów przez na przykład firmę taksówkarską, Urząd Skarbowy czy Pocztę Polską — zaznaczył.

Wnioski do prokuratury zostaną złożone na Jarosława Kaczyńskiego, b. premiera Mateusza Morawieckiego, który – jak mówił Joński – podpisał decyzję o organizacji wyborów korespondencyjnych bez podstawy prawnej, w ramach której wydano 100 mln zł, b. marszałek Sejmu Elżbietę Witek, dwóch b. ministrów – Mariusza Kamińskiego i Jacka Sasina oraz wobec byłego szefa Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota.

