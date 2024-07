KRRiT chce upadku rozgłośni PR. Paweł Majcher: Już pół roku bez abonamentu Cyryl Skiba 04.07.2024 09:22 Goście porannej rozmowy Radia dla Ciebie – prezes i redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher oraz doradca zarządu PR Juliusz Kaszyński – mówili o sytuacji mediów publicznych w obliczu nieprzekazywania środków przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. – KRRiT, która powinna dbać o media publiczne i stać na straży ich wolności, tak naprawdę próbuje je zagłodzić – powiedział Paweł Majcher.

Od lewej: Paweł Majcher i Juliusz Kaszyński (autor: RDC)

W porannej rozmowie Radia dla Ciebie prezes i redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher przypomniał, że od pół roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przekazała pieniędzy z abonamentu. Wszystkie 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia powinno otrzymać 84 miliony złotych.

– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która powinna dbać o media publiczne i stać na straży ich wolności, tak naprawdę próbuje je zagłodzić. Nie przekazując abonamentu od już ponad sześciu miesięcy, próbuje spowodować, żeby media publiczne nie przetrwały – powiedział Majcher.

Wypłatę środków wstrzymuje przewodniczący KRRiT Maciej Świrski, który nie uznaje władz w mediach publicznych. Przez te działania – jak dodał doradca zarządu Polskiego Radia Juliusz Kaszyński – zagrożona jest infrastruktura krytyczna.

– Zarówno obsługa nadajników, jak i prąd kosztują. Na kontach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji albo gdzieś pomiędzy nimi a sądami, które nie przyjmują tych depozytów, jest przypadku Polskiego Radia S.A. w likwidacji już 90 milionów złotych – powiedział Kaszyński.

Prezes Paweł Majcher dodał, że przez zamieszanie sądowe Polskie Radio nie ma jak odebrać pieniędzy.

– Maciej Świrski zamiast przekazywać pieniądze należne Polskiemu Radiu i Rozgłośniom Regionalnym na bieżące funkcjonowanie, przesyła je do sądu z wnioskiem o utworzenie depozytu sądowego, twierdząc, że są niejasności i tak naprawdę nie wie, kto reprezentuje spółkę i w jakim stanie prawnym ona jest. W przypadku Polskiego Radia sąd już czterokrotnie odrzucił te wnioski i nie założył depozytu – powiedział Majcher.

– Wbrew temu, czego chce Krajowa Rada i jej przewodniczący pan Maciej Świrski, nadal nadajemy, nadal trwamy i realizujemy program, do którego zostaliśmy zobowiązani – podkreślił prezes Polskiego Radia.

Dymisji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji domagają się między innymi likwidatorzy Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. Zarzucają mu szerzenie dezinformacji i niszczenie mediów publicznych.

23 maja posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu.

Maciej Świrski zapowiedział również złożenie 17 pozwów, w których będzie się domagał unieważnienia grudniowych decyzji o postawieniu rozgłośni w stan likwidacji i mianowania dla nich likwidatorów.

Wiceminister kultury o blokowaniu środków dla mediów

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Bożena Żelazowska powiedziała, że Maciej Świrski nielegalnie blokuje wypłatę środków dla mediów publicznych, dlatego ta sprawa skończy się procesem sądowym. Przewodniczący KRRiT odmawia wypłat z abonamentu, ponieważ twierdzi, że nie uznaje zmiany władz w mediach publicznych.

Bożena Żelazowska podkreśliła w Polskim Radiu 24, że pieniądze z abonamentu już dawno powinny trafić na konta Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia.

– Wszyscy mówimy jasno i dobitnie, że te pieniądze powinny pracować na rzecz polskich mediów publicznych, bo są na to przeznaczone. Ale apele nie pomagają i myślę, że to będzie kwestia procesów sądowych, które się rozpoczną, dlatego że pieniądze, które powinny zasilać polskie media, trafiają do depozytów – tłumaczyła.

W związku z tym, że Maciej Świrski nie uznaje stanu likwidacji publicznych mediów, Krajowa Rada próbuje wpłacać przeznaczone dla nich pieniądze z abonamentu do depozytów sądowych. Sądy jednak odmawiają ustanawiania depozytów.

Czytaj też: Minister zdrowia: przepisy zakazujące sprzedaży opioidów przez receptomaty gotowe do końca miesiąca