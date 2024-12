Wydarzenia roku 2024. To już ostatni moment na wybieranie BEZ OGRÓDEK! RDC 28.12.2024 08:39 W Polskim Radiu RDC podsumowujemy 2024 rok. Wybieramy najważniejsze wydarzenie roku i postaci, które wpisały się w pamięci naszych słuchaczy w sposób pozytywny i negatywny. Wybieramy też hit i kit – czyli największy sukces roku i porażkę roku. Zapraszamy do zgłaszania propozycji. Wyniki poznamy podczas ostatniej w tym roku audycji „Bez ogródek” już jutro.

Bez ogródek (autor: RDC)

Mijający 2024 rok był szczególny, jeśli chodzi o polityczne wydarzenia. Był pierwszym rokiem nowego rządu, a więc można go oceniać pod względem skuteczności gabinetu Donalda Tuska. Ale to nie wszystko.

Już w styczniu doszło do zatrzymania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego na terenie Pałacu Prezydenckiego. Niebawem prezydent ułaskawił obu panów, a działalność rozpoczęła sejmowa komisja śledcza ds. systemu Pegasus.

Wiosną odbyły się wybory samorządowe, a na początku czerwca wybieraliśmy nowy Parlament Europejski.

Wrzesień to czas tragicznej w skutkach powodzi na Dolnym Śląsku i organizowania się służb oraz społeczeństwa wokół ratowania poszkodowanych w kataklizmie.

Także jesienią specjalny zespół w MON opublikował raport ws. działania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Weszliśmy w czas prekampanii prezydenckiej i wskazywania kandydatów w wyborach w 2025 roku.

Końcówka roku 2024 to przyspieszenie kwestii rozliczeń poprzedniego rządu i ucieczka Marcina Romanowskiego na Węgry.

To tylko część wydarzeń minionych dwunastu miesięcy – mogą Państwo wskazać własne typy oraz osoby, które zapisały się pozytywnie i negatywnie w polskiej polityce w upływającym 2024 roku.

Prowadząca audycję „Bez ogródek” Agnieszka Gozdyra zaprasza do zgłaszania propozycji.

– To państwa wybór, państwa wskazania będą dla nas podpowiedzią i będziemy na tej podstawie dyskutować w naszej ostatniej w tym roku audycji. To będzie audycja podsumowująca, a ja państwa bardzo zapraszam i zachęcam do udziału w tym projekcie – mówi.

Swoje propozycje można zgłaszać drogą mailową na adres bezogrodek@rdc.pl.

Można wskazać:

wydarzenie roku,

postać roku,

antypostać roku,

hit czy kit – co było największym sukcesem, a co porażką.

W niedzielę w audycji „Bez ogródek”, w której wraz z politycznymi gośćmi Agnieszki Gozdyry będziemy podsumowywać mijający rok – przedstawimy i skomentujemy wyniki naszego plebiscytu.

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na rdc.pl/player.