Bez ogródek w RDC. Migranci, granica i „rasistowska propaganda” RDC 16.06.2024 12:32 Uszczelnianie granicy z Białorusią, incydent na granicy z Niemcami oraz temat migracji zdominowały dyskusję w programie „Bez Ogródek” Agnieszki Gozdyry w RDC. Do tych tematów tuż przed programem odniósł się też premier Donald Tusk, komentując wpisy na kontach prawicowych polityków, którzy krytykują obecny rząd. „Liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku” — napisał premier na portalu X.

Bez ogródek w RDC (autor: RDC)

Temat migrantów w Polsce komentowali dziś na antenie RDC goście Agnieszki Gozdyry. Pojawiły się m.in. doniesienia o tym, że niemieckie służby wywożą migrantów na Polską stronę.

— Jeżeli migranci postawią stopę po stronie Niemiec, to Niemcy mają prawo zwrócenia ich na stronę polską. Ale to jest przekazanie odpowiednim służbom. Trzeba ten incydent wyjaśnić. Od tego mamy służby. Mamy Straż Graniczną, która współpracuje ze stroną niemiecką, mamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tę sprawę trzeba wyjaśnić — mówiła Katarzyna Piekarska z KO.

W trakcie programu pojawił się temat polaryzacji społeczeństwa tematem granicy, który skomentowała Agata Diduszko-Zyglewska z Nowej Lewicy.

— Mam nadzieję, że premier nie będzie dalej szedł w tę stronę, bo nam to nie pomaga. Natomiast to, że mówi o tym, że zjednoczona Prawica sprowadziła gigantyczne liczby ludzi, to jest to po prostu fakt — mówiła Diduszko-Zyglewska.

A więc jeszcze raz. Sprowadzili SETKI TYSIĘCY migrantów z Azji i Afryki (zarabiając przy okazji na wizach) oraz rosyjskich i białoruskich “informatyków”, pomagając w budowie obcej agentury. Przykryć to chcą rasistowską propagandą. Liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 16, 2024

Wyjaśnienia sprawy migrantów na granicy polsko-niemieckiej oczekuje też Żaneta Cwalina-Śliwowska z Polski 2050.

— Trzeba przede wszystkim rozmawiać naszymi sąsiadami, dlaczego tak się dzieje i dlaczego nie ma kontaktu ze służbami. Być może trzeba przypomnieć naszym sąsiadom procedury, jak powinno to wyglądać — dodała Cwalina-Śliwowska

Krytycznie do wpisu premiera odniósł się Jarosław Sachajko z Kukiz15.

— Jest mi bardzo przykro, że premier polskiego rządu nie zachowuje się jak premier, tylko jak hejter, który sieje dezinformację — mówił Sachajko.

Krzysztofa Ciecióra z PiS przypomniał temat „afery wizowej”, czyli nielegalnego ściągania migrantów z różnych krajów.

— O tych aktorach z Bollywood wiemy, ponieważ zostali cofnięci. Jeśli chodzi o aferę, o której mówimy, to jest tu mowa o trzystu wizach — tłumaczył Ciecióra.

— To jest typowa mowa zastępcza. Próba przykrycia tego, co się dzieje. Oczywiście, że polityka Prawa i Sprawiedliwości była fatalna, to, że sprowadzono setki tysięcy migrantów do pracy, nawet jeśli do pracy, to był błąd — komentował Jacek Wilk z Konfederacji.

Od 3 czerwca na granicy działają oddziały policji wyspecjalizowane do kontroli zamieszek. Blisko granicy funkcjonują również inne piony polskiej policji.

Policjanci ruchu drogowego, którzy prowadzą tam działania prewencyjne i wykrywacze od początku operacji nałożyli blisko 100 mandatów karnych, skontrolowali blisko 6000 pojazdów i wykryli ponad 100 kurierów transportujących migrantów. Policja wysłała w tereny przygraniczne również oddziały kontrterrorystów z psami służbowymi.

