BEZ OGRÓDEK W RDC | MIGRANCI W POLSCE | SYTUACJA NA GRANICY | WYNIKI WYBORÓW DO PE RDC 16.06.2024 11:24 Dziś w audycji RDC „Bez ogródek” Agnieszki Gozdyry rozmawialiśmy m.in. o migrantach w Polsce, sytuacji na granicy oraz o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego.Naszymi gośćmi byli: Agata Diduszko-Zyglewska, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Katarzyna Piekarska, Krzysztof Ciecióra, Jacek Wilk, Jarosław Sachajko.

Bez ogródek w RDC (autor: RDC)

Napływający migranci do kraju, sytuacja na granicy Polski, wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego – to tematy najnowszego wydania „Bez ogródek”. Gośćmi Agnieszki Gozdyry byli:

Agata Diduszko-Zyglewska

Żaneta Cwalina-Śliwowska

Katarzyna Piekarska

Krzysztof Ciecióra

Jacek Wilk

Jarosław Sachajko

