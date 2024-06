CPK jednak powstanie? Kamila Gasiuk-Pihowicz w RDC: Dostosowujemy projekt RDC 03.06.2024 20:05 Czy będzie zwrot w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego? – Dziś stoimy przed odpowiedzią na to nie czy, ale jak budować CPK. Dostosowujemy projekt do potrzeb Polaków – powiedziała w audycji RDC „Start Tygodnia” Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej.

Kamila Gasiuk-Pihowicz (autor: RDC)

START TYGODNIA | POSŁUCHAJ AUDYCJI

Centralny Port Komunikacyjny to projekt Prawa i Sprawiedliwości, który po zmianie władzy przechodzi audyt, a pod znakiem zapytania stoi kontynuacja jego budowy.

W audycji RDC posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz powiedziała, że budowa CPK nie zostanie przerwana, jednak najpierw trzeba rozwiązać jedną z najważniejszych kwestii.

– Dzisiaj stoimy przed odpowiedzią na to nie czy, ale jak budować CPK. W mojej ocenie to powinno być budowane tak, aby każda złotówka przeznaczona na ten projekt została wydana w sposób jak najbardziej wymierny. Rezygnujemy z PiS-owskiej gigantomanii dla bogaczy, o której wspominał Andrzej Duda, i dostosowujemy projekt do potrzeb obywateli – powiedziała Gasiuk-Pihowicz.

Pod koniec maja wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że decyzja ws. CPK będzie ogłoszona „na dniach”. – Czekamy na ten finał, ale zaręczam, że będzie pozytywny – przekazał Kosiniak-Kamysz, a dopytany o te słowa, zapewnił, że będzie „pozytywny dla rozwoju Polski”.

CPK – kontrole i przyszłość

Spółka CPK przekazała, że trwają w niej kontrole prowadzone przez instytucje państwowe, np. przez Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi w sprawie poprawności rozliczenia przez CPK podatku dochodowego od osób prawnych za ubiegły rok.

Do końca czerwca w CPK zaplanowane są też działania Najwyższej Izby Kontroli, które rozpoczęły się w listopadzie 2023 r.

Jak wynika z planu NIK, w tym roku odbędą się w CPK kolejne dwie kontrole, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy prawidłowo, rzetelnie i gospodarnie realizowano zadania związane z inwestycjami lotniskowymi i kolejowymi CPK – zaznaczyła spółka.

CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, jest zaliczona do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Co to jest CPK?

Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma zostać wybudowany Port Lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.

Czytaj też: S. Kaleta w RDC o Funduszu Sprawiedliwości: To pseudoafera wywołana na czas wyborów