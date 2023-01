Centralny Port Komunikacyjny kupuje spółkę Torpol Cyryl Skiba 24.01.2023 14:19 Chodzi o to, by usprawnić budowę połączeń kolejowych. CPK nabyło 38 procent akcji kontrolnych Torpolu. To polskie przedsiębiorstwo, zajmujące się budową, modernizacją i remontami infrastruktury szynowej.

Centralny Port Komunikacyjny kupuje spółkę Torpol (autor: M. Horała/Twitter)

Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podkreślił, że spółka kapitałowa CPK potrzebowała firmy gotowej do udźwignięcia dużych projektów infrastrukturalnych.

- Taką spółką jest firma Torpol. Postrzegamy ją jako jednego z liderów polskiego rynku, zdolnego do udźwignięcia tego rodzaju kontraktów, a jednym z podstawowych założeń programu inwestycyjnego CPK jest to, żeby ta inwestycja służyła również do rozwoju polskich kompetencji, żeby te ogromne środki, które zainwestujemy, zostawały w naszym kraju, wpływały na rozwój lokalnych firm - powiedział.

Centralny Port Komunikacyjny zawarł we wtorek z Towarzystwem Finansowym Silesia przedwstępną umowę kupna 8 mln 728 tys. 600 akcji stanowiących 38 proc. udziałów w giełdowej firmie Torpol. 10,41 proc. akcji należy do Nationale Nederlanden OFE, 8,79 proc. należy do PKO TFI S.A., a pozostali akcjonariusze kontrolują 42,8 proc. akcji.

We wtorek około godziny 10.45 kurs akcji Torpolu na warszawskiej giełdzie rósł o 10,63 proc. do 22,90 zł przy obrotach dochodzących do 6 mln zł.

Torpol zajmuje się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej, dostosowując jej parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym. Spółka zrealizowała wiele projektów budowy i modernizacji odcinków najważniejszych linii kolejowych, będących krajową częścią paneuropejskich korytarzy transportowych – E20, E30, E65 i E75.

Jako generalny wykonawca – lider konsorcjum Torpol był odpowiedzialny za zaprojektowanie i budowę multimodalnego dworca Łódź Fabryczna – pierwszej w Polsce oraz trzeciej pod względem skali i specyfiki prac inwestycji kolejowej w Europie.

