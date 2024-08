Budżet na 2025 rok. D. Tusk: inflacja w ryzach, rekordowy wzrost gospodarczy RDC 28.08.2024 15:09 W przyszłorocznym budżecie inflacja utrzymana zostanie w ryzach, a wzrost gospodarczy będzie rekordowy – zapowiedział podczas środowej konferencji prasowej premier Donald Tusk. W projekcie budżetu na 2025 rok przygotowano rekordowo wysokie wydatki na obronność.

Budżet na 2025 rok. D. Tusk: inflacja w ryzach, rekordowy wzrost gospodarczy (autor: PAP)

„Jeśli chodzi o budżet - i to też pokazuje całą filozofię naszej polityki, niezależnie od tych niełatwych okoliczności - chcemy i uzyskaliśmy to w roku 2024 więc mamy dowody, czyli to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, jest tego dowodem, będziemy to kontynuowali w roku 2025 na podstawie tego budżetu, który zaprezentujemy; a mianowicie: inflacja w ryzach, rekordowy od lat wzrost gospodarczy” - powiedział w środę premier Donald Tusk.

Doprecyzował, że wzrost gospodarczy w 2025 r. wyniesie 3,9 proc.

Szef rządu zapowiedział też realny wzrost płacy minimalnej i start inwestycji, szczególnie tych kluczowych, związanych przede wszystkim z energetyką i infrastrukturą kolejową.

Ponad 186 mld zł na obronność

Jak powiedział premier na konferencji prasowej po przyjęciu przez rząd projektu budżetu na przyszły rok, zaplanowane na przyszły rok wydatki na obronność "to wielki wysiłek, od którego nie ma odwrotu".

„Przygotowaliśmy budżet budowy i siły. Będziemy budować to, co jest potrzebne zarówno ze względu na bezpieczeństwo Polski - to bezpośrednie, jak i energetyczne. Zdecydowaliśmy także o rekordowo wysokich wydatkach na obronę; mówimy tu o blisko 190 mld zł, ponad 186 - jeśli dobrze pamiętam - mld zł” – powiedział Tusk, podkreślając, że to wzrost wydatków na obronność względem przyszłego roku, które „i tak były rekordowe”.

Wcześniej wiceszef MON Stanisław Wziątek potwierdził, że zaplanowane na przyszły rok wydatki na obronność wyniosą ok. 4,7 proc. PKB.

Zgodnie z tą zapowiedzią 2025 rok będzie kolejnym rokiem ciągłego wzrostu polskich wydatków na obronność. Według budżetu na bieżący rok wydatki na obronność - w ramach wydatków budżetowych i Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych - mają wynieść 4,1-4,2 proc. PKB, czyli ok. 159 mld zł. W poprzednim roku na wydatki obronne przeznaczono 111,2 mld złotych, również ujętych w budżecie państwa i FWSZ, przełożyło się to na około 3,9-3,9 proc. polskiego PKB.

Wejście na pułap 4,7 proc. PKB przeznaczonego na obronność sprawi, że Polska utrzyma pozycję lidera w NATO w tej kategorii, jako jedyna przekraczając 4 proc. Dalej w bieżącym roku uplasowały się Estonia, Stany Zjednoczone, Łotwa i Grecja, które jako jedyni sojusznicy przekroczyli próg 3 proc. PKB wydatków na obronność. Inaczej sprawa wygląda w kwotach bezwzględnych - mimo niższego odsetka PKB przeznaczanego na wojsko wydatki największych europejskich gospodarek jak Wielka Brytania, Niemcy, Włochy czy Francja wciąż pozostają wyraźnie większe niż w Polsce.

Czytaj też: Polscy studenci, których zatrzymano w Nigerii, zostali uwolnieni