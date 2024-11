Szef MON: decyzja ws. broni z USA mogłaby być przełomowa, gdyby zapadła wcześniej RDC 18.11.2024 12:54 Zgoda prezydenta USA Joe Bidena o użyciu przez Ukrainę amerykańskiej broni na terenie Rosji nie zmieni sytuacji całej wojny, mogłaby być momentem przełomowym gdyby zapadła wcześniej - ocenił w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz (autor: PAP/Łukasz Gągulski)

Powołując się na źródła we władzach, amerykańskie media doniosły w niedzielę, że administracja prezydenta USA Joe Bidena dała zielone światło Ukrainie na wykorzystywanie amerykańskiej broni do rażenia celów w głębi Rosji. W niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak z powietrza na Ukrainę.

Szef MON powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej, że Polska od początku wojny postulowała, by Ukraina nie miała ograniczeń w użyciu broni przekazywanej przez sojuszników. "Nie może być tak, że czerwone linie są tylko wyznaczane dla Ukrainy, a Rosja tych czerwonych linii wyznaczonych w żaden sposób nie ma" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Zapytany czy decyzja Joe Bidena zmieni sytuację stwierdził, że "nie sądzi, żeby to był moment przełomowy". "Gdyby to było wcześniej to mógłby być moment przełomowy, ale teraz widać, że nie ma już tych dysproporcji pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą" - powiedział.

Czytaj też: USA daje Ukrainie zielone światło na wykorzystywanie amerykańskiej broni w głębi Rosji