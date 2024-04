M. Sawicki: Zamiast rozmowy o rodzicielstwie dyskutujemy o zabijaniu nienarodzonych Cyryl Skiba 10.04.2024 09:37 Zamiast dyskusji o radosnym rodzicielstwie dyskutujemy o zabijaniu nienarodzonych – powiedział w „Poranku RDC” Marek Sawicki. Poseł PSL odniósł się do zaplanowanego przez Sejm czytania projektów ustaw w sprawie aborcji. Politycy Trzeciej Drogi chcą m.in., aby w sprawie aborcji odbyło się referendum.

Marek Sawicki (autor: RDC)

MAREK SAWICKI W PORANKU RDC | POSŁUCHAJ

Marek Sawicki mówił w „Poranku RDC” o projektach ustaw, wśród których znalazły się propozycji liberalizacji prawa aborcyjnego.

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznał na naszej antenie, że jako konserwatysta i katolik w sprawie aborcji dziwi się postawie Lewicy.

– Oczekiwałem od Lewicy dyskusji o tym, jak poprawić warunki wychowywania dzieci, a więc pomoc samotnej matce i rodzinom wielodzietnym. A zamiast dyskusji o radosnym i szczęśliwym rodzicielstwie, mamy dyskusję o tym, jak przyspieszyć zabijanie nienarodzonych – powiedział Sawicki.

Czytanie projektów ustaw dotyczących aborcji odbędzie się jutro. Głosowanie nad nimi nastąpi najprawdopodobniej w piątek ok. godz. 12:00. Jak przekazał marszałek Sejmu Szymon Hołownia, trwają też prace nad powołaniem komisji nadzwyczajnej do ich rozpatrzenia.

Jakie są projekty ustaw aborcyjnych?

W sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych w listopadzie zeszłego roku Lewica złożyła dwa projekty ustaw.

Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania.

Pod koniec stycznia br. do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

Oprócz tych projektów pod koniec lutego Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) złożyła w Sejmie projekt ustawy, który odwraca wyrok TK z 2020 r. w sprawie przepisów dot. aborcji. Politycy TD chcą też, aby w sprawie aborcji odbyło się referendum.

