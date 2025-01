R. Komarewicz w RDC o sondażu CBOS: nie można lekceważyć, ale też nie można wierzyć Marta Hernik 10.01.2025 20:34 Sondaże są różne, nie można ich lekceważyć, ale też nie można im wierzyć — tak poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz skomentował w Polskim Radiu RDC najnowsze badanie CBOS-u. Wynika z niego, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku stycznia, to Trzecia Droga, znalazłaby się pod progiem wyborczym.

Rafał Komarewicz (autor: RDC)

Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej w hipotetycznych styczniowych wyborach wzięłoby udział 82 proc. uprawnionych do głosowania, tyle samo co na początku grudnia ubiegłego roku. Możliwość udziału w wyborach parlamentarnych z góry odrzuca 12 proc. — o 3 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Badanych spytano także o to, na kandydata której partii lub ugrupowania zagłosowaliby w wyborach. Poniżej progu dla koalicji wyborczych, bo z poparciem na poziomie 7 proc. zdeklarowanych wyborców, znalazła się Trzecia Droga.

Poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz skomentował w Polskim Radiu RDC najnowsze badanie. Jak zaznaczył, sondaże są różne, nie można ich lekceważyć, ale też nie można im wierzyć. Zdaniem Komarewicza, na razie nie ma powodów do paniki.

— Oczywiście trzeba do tego podejść poważnie i z respektem. Natomiast trzeba przede wszystkim pracować. Będziemy teraz mieli wybory prezydenckie 18 maja w pierwszej turze, w której będzie startował nasz lider Szymon Hołownia z poparciem całej Trzeciej Drogi. I myślę, że wtedy będziemy mogli to komentować z większą odpowiedzialnością — powiedział Komarewicz.

W sondażu CBOS-u na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 33 proc. respondentów. Jak przyznał poseł Komarewicz, to pierwsze miejsce ex aequo z Koalicją Obywatelską i zaskoczenie.

— Dlaczego urosło PiS-owi w momencie, kiedy pan Marcin Romanowski, który jest posłem, powiedział, że będzie się stawiał na każde wyzwanie sądu, nie będzie wymigiwał się od odpowiedzialności, a poprosił o azyl na Węgrzech? To pierwszy taki sondaż, bo w serii sondaży wcześniejszych było widać duży spadek zaufania do PiS-u. Wydaje się, że jeżeli drugi, trzeci pokaże wzrost, no to wtedy trzeba będzie na pewno zastanowić się, co to spowodowało i dokładnie przeanalizować sytuację — dodał.

Poparcie dla KO wobec ostatniego, grudniowego badania nie wzrosło. Notowania PiS zwiększyły się o 3 pkt proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z 13 procentami — co stanowi wzrost o 2 pkt proc.

Siedmioprocentowe poparcie ma Trzecia Droga — Koalicja PSL-u z Polską 2050 straciła względem grudnia jeden pkt. proc. Pod progiem jest także partia Razem

