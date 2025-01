Zamiana marszałka Sejmu. Piotr Kowal: wynik wyborów nie powinien mieć na to wpływu Miłosz Kuter 10.01.2025 11:03 Według wcześniejszych ustaleń koalicji rządzącej w listopadzie Włodzimierz Czarzasty powinien objąć stanowisko marszałka Sejmu. Wynik wyborczy Szymona Hołowni nie powinien wpłynąć na umowę dotyczącą zmiany marszałka Sejmu – mówił w Polskim Radiu RDC Piotr Kowal z Nowej Lewicy.

Piotr Kowal (autor: RDC)

Umowa koalicyjna partii rządzących zakłada, że pierwsze dwa lata kadencji powierzone miały być Szymonowi Hołowni, liderowi Polski 2050, a przez kolejne dwa lata jego obowiązki przejąć ma Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, teraz będący wicemarszałkiem.

Jak mówi Piotr Kowal z Nowej Lewicy, kandydatura Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich nic w tej sprawie nie zmienia.

– Dobry czy zły wynik, bo to też kwestia interpretacji, nie powinien absolutnie wpłynąć na to, czy Włodzimierz Czarzasty będzie marszałkiem. Jest zapisane, od kiedy marszałek Czarzasty ma być tym pełnym marszałkiem i słowa należy dotrzymywać w takich sprawach jak obsada najważniejszych funkcji w państwie zaczniemy kluczyć, wić się czy dokonywać renegocjacji, to słabo bym widział przyszłość tej koalicji – komentował Kowal na antenie.

Szymon Hołownia został wybrany na marszałka na pierwszym posiedzeniu Sejmu, 13 listopada 2023 roku.

Zatem zgodnie z umową koalicyjną powinien ustąpić z tego stanowiska w listopadzie tego roku.

