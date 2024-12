Miłosz Motyka w RDC: Nie ma w polityce świętych krów. Chcemy się zmierzyć z ocenami Adam Abramiuk 24.12.2024 14:47 Nie ma w polityce świętych krów. Rok kończymy tym, że politycy w końcu są równi wobec prawa, tak jak każdy obywatel – mówił w Polskim Radiu RDC Miłosz Motyka. Polityk PSL podsumował mijający rok w polityce i mówił o tym, że rząd musi zmierzyć się z krytyką.

Wiceminister klimatu i środowiska podsumował w „Polityce w Południe” mijający rok po zmianie władzy. Jednym z najważniejszych założeń rządzącej koalicji było rozliczenie poprzedniej władzy.

Jak jednak podkreślił na naszej antenie, widoczne są niedociągnięcia w tej kwestii, a rząd musi zmierzyć się z krytyką obywateli.

– Każda władza podlega kontroli, każda władza podlega ocenie. I na pewno są niedociągnięcia, które należy poprawić. Myślę, że to nas różni względem tych, którzy byli przed nami. My z tymi ocenami chcemy się po prostu zmierzyć – mówił wiceminister.

Miłosz Motyka patrząc wstecz wskazał też, co koalicja rządząca powinna zrobić inaczej.

– Należałoby negatywnie ocenić to, co się działo wokół sprawy pana Romanowskiego jeśli chodzi o jego immunitet związany ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Doszło do pewnego niedociągnięcia. Gdyby to zatrzymanie było skuteczne, to dzisiaj nie mielibyśmy sytuacji, w której pan Romanowski ucieka przed odpowiedzialnością. Należało uchylić oba immunitety. Wtedy nie dochodziłoby do żadnych półśrodków – tłumaczył polityk na antenie.

Poseł Marcin Romanowski, na którym ciążą zarzuty w zw. z tzw. aferą Funduszu Sprawiedliwości przebywa na Węgrzech gdzie dostał azyl. Jest za nim wystawiony Europejski Nakaz Aresztowania. Na początku grudnia sąd nałożył na niego areszt tymczasowy.

