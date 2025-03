J. Trela o przesłuchaniu Barbary Skrzypek: pełnomocnik nie złożył zażalenia Adam Abramiuk 17.03.2025 14:22 Pełnomocnicy mogli złożyć zażalenie, ale nie zrobili tego. To oznacza, że nie było nieprawidłowości w przesłuchaniu - mówił w Polskim Radiu RDC Jacek Trela. Były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i senator Polski 2050 odniósł się w audycji „Polityka w południe” do sprawy śmierci Barbary Skrzypek. Współpracownica Jarosława Kaczyńskiego zmarła w sobotę, trzy dni po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie jako świadek ws. „dwóch wież”.

RDC

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zmarła w sobotę. Potwierdzając tę informację w TV Republika szef PiS zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy w środę, 12 marca, przesłuchiwali ją w śledztwie ws. spółki Srebrna. Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek.

Część polityków podnosiła, że do przesłuchania nie został dopuszczony pełnomocnik Barbary Skrzypek. Do sprawy odniósł się w Polskim Radiu RDC Jacek Trela. Były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i senator Polski 2050 powiedział w „Polityce w południe”, że przesłuchanie bez pełnomocnika było zgodne z prawem.

- Co zresztą jest normą w prokuraturze i normą w polskich stosunkach prawnokarnych. W związku z tym to nie było jakieś nadmiarowe, złe działanie w stosunku do pani Skrzypek, było to normalne działanie - mówił na naszej antenie polityk.



Pełnomocnikowi w takiej sytuacji przysługiwało zażalenie.

- Nie złożył takiego zażalenia. Pani Skrzypek mogła się wycofać z tego przesłuchania w tym dniu i ustalić inny termin przesłuchania do czasu rozpoznania zażalenia. Niczego takiego nie zrobiono i wychodzi z przesłuchania o własnych siłach normalnie wychodzi, nie uskarża się na nic, po trzech dniach umiera - wskazał Trela.



Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała dziś, że sprawę śmierci Barbary Skrzypek będzie wyjaśniała prokuratura zamiejscowa.

Czytaj też: Sprawą śmierci Barbary Skrzypek zajmie się prokuratura spoza Warszawy