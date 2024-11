Mieszkańcy 17 miejscowości na Mazowszu bez wody. Wykryto bakterie z grupy coli Alicja Śmiecińska 15.11.2024 12:44 Prawie 3,5 tys. mieszkańców z 17 miejscowości w gminie Joniec nie może używać wody. W dwóch punktach wykryto bakterie z grupy coli. Obecnie trwa jego płukanie. Wody nie wolno pod żadnym pozorem używać do picia, celów gospodarczych oraz pojenia zwierząt.

2 Skażona woda w gminie Joniec w powiecie płońskim (autor: RDC)

W gminie Joniec w powiecie płońskim doszło do skażenia wody. Blisko 3,5 tys. mieszkańców z 17 miejscowości nie może jej używać.

Pełniąca obowiązki Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku Marzanna Kapuścińska informuje, że wody nie można także wykorzystywać do pojenia zwierząt gospodarskich.

— W dwóch punktach wykryliśmy ponadnormatywną ilość bakterii z grupy coli. Ponadnormatywna ilość może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców — mówi Kapuścińska.

Spożycie wody skażonej bakteriami grozi między innymi biegunką.

— Zaburzenia żołądkowo-jelitowe oczywiście mogą wystąpić, to jest niewykluczone. To zależy również od cech osobniczych. Nie każdy zareaguje tak samo. Niemniej woda jest niezdatna do użycia, nie wolno jej pod żadnym pozorem używać do picia i do celów gospodarczych — podkreśla Kapuścińska.

Wójt gminy Joniec Marek Czerniakowski informuje, że trwa dostarczanie baniaków z wodą do sołtysów.

— Na chwilę obecną dostarczana jest woda butelkowana w bańkach 5-litrowych do Sołtysów i mieszkańcy będą u Sołtysów tę wodę mogli odbierać — mówi Czerniakowski.

Rolnikom wodę będą dowozić strażacy.

— Będą mieli możliwość dzwonić do strażaków i oni po takim zapotrzebowaniu będą dostarczać wodę z wodociągów z sąsiednich gmin — dodaje Czerniakowski.

Wodociąg jest obecnie płukany

Numery telefonów do strażników ochotników można znaleźć na Facebooku gminy Joniec.

Źródło: RDC Autor: Alicja Śmiecińska/DJ