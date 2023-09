Prokuratura umorzyła śledztwo ws. śmiertelnego pogryzienia przez rottweilery. Decyzja zaskarżona RDC 12.09.2023 14:22 Decyzja o umorzeniu śledztwa w sprawie śmiertelnego pogryzienia mężczyzny przez rottweilery koło Płońska zaskarżona - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w ubiegłym roku w Omięcinach w gminie Joniec. Prokuratura nie stwierdziła uchybień ze strony właścicieli zwierząt, ale z decyzją śledczych nie zgadza się rodzina zmarłego mężczyzny.

Nie żyje mężczyzna pogryziony przez rottweilery k. Płońska (autor: Dzięki uprzejmości Łukasza Wielechowskiego)

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmiertelnego pogryzienia mężczyzny przez rottweilery koło Płońska. Decyzję tę zaskarżyła rodzina poszkodowanego. Do tragicznego zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku w Omięcinach w gminie Joniec.

- Śledztwo zostało umorzone z powodu braku znamion. Decyzja nie jest prawomocna, ponieważ została zaskarżona przez stronę pokrzywdzoną. Skierowaliśmy sprawę do sądu, celem rozpoznania zażalenia w tej sprawie na umorzenie postępowania - mówi Prokurator Rejonowy w Płońsku Ewa Ambroziak



57-latek pracował na posesji, gdzie przebywały psy.

- Prokuratura w Płońsku nie stwierdziła uchybień po stronie właścicieli - dodaje Ambroziak. - Psy zaatakowały człowieka, będącego w tym pomieszczeniu, gdzie one mogły biegać. Prawdopodobnie ten mężczyzna wykonywał jakieś prace porządkowe. One nie były zamknięte, one w tym pomieszczeniu mogły biegać. Psy były zbadane przez lekarza weterynarii i nie stwierdzono, że są agresywne. Przekazano je właścicielom - wskazuje.

Pomimo kilku operacji, mężczyzna zmarł.

