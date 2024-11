Gorące posiłki, ciepłe ubrania i koce. Ruszyła 10. edycja akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”

Ruszyła dziesiąta edycja stołecznej akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”. Patrole Straży Miejskiego przy współpracy z Caritasem będą dostarczać osobom w kryzysie bezdomności gorące posiłki, ciepłe ubrania i koce. Hasło akcji nie odnosi się tylko do ciepłego posiłku. — To ciepło, my zanosimy jako okazanie serca, jako pokazanie tym ludziom, że oni nie są przezroczyści — mówi Daniel Żołędowski z warszawskiej Straży Miejskiej.