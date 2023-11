Rozpoczęła się 9. edycja akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego” RDC 16.11.2023 18:34 W czwartek w Warszawie zainaugurowano 9. edycję akcji Caritas Polska i Straży Miejskiej m.st. Warszawy „Trochę ciepła dla bezdomnego” pod hasłem „Bezdomności się nie wybiera, bezdomnym się staje”. Patrole dostarczą potrzebującym m.in. gorące posiłki, ciepłe skarpety i koce.

Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego”, która potrwa do końca lutego 2024 r., skierowana jest do osób w kryzysie bezdomności. Szczególnie do tych, które przebywają poza schroniskami i bezpiecznymi placówkami, a ich życie jest zagrożone w sezonie jesienno-zimowym. Patrole straży miejskiej dostarczą potrzebującym: ciepłe koce, śpiwory, konserwy, skarpety, pieczywo oraz pełnowartościową, kaloryczną zupę, którą dwa razy w tygodniu będzie przygotowywać (ok. 100–120 litrów) kuchnia Centrum Okopowa.

Pomoc dla bezdomnych w Warszawie

– Staramy się, by rzeczy, które oferujemy, były dobrej jakości – podkreślił podczas konferencji prasowej w siedzibie Caritas Polska w Warszawie specjalista ds. projektów społecznych w Caritas Polska Janusz Sukiennik. – Upokorzenie, które odczuwają osoby bezdomne, rzutuje na cały ich los i często utrudnia wychodzenie z bezdomności. Jest to zawsze okazja, żeby zaproponować długofalową pomoc – powiedział.

Dodał, że Caritas Polska od dwóch lat realizuje dla potrzebujących także konkretne zamówienia, zweryfikowane przez uczestników patroli. Są to np. porządne, nieprzemakalne buty.

9. odsłona akcji – jak zaznaczył Sukiennik – ma nie służyć wyłącznie niesieniu pomocy bezdomnym, ale także uświadamianiu nam wszystkim, szczególnie w dużych miastach, że obok nas są ludzie, którzy potrzebują nie tylko pomocy, ale przede wszystkim ciepła. Dodał, że bezdomni przebywają często w miejscach trudno dostępnych, wilgotnych, ciemnych – zwłaszcza o tej porze roku – gdzie patrole są witane, a wręcz oczekiwane.

Jak pomóc bezdomnym?

– W tym roku strażnicy miejscy będą prowadzili działania na terenie 16 dzielnic Warszawy – poinformował naczelnik Wydziału Profilaktyki i Planowania Straży Miejskiej m.st. Warszawy Grzegorz Staniszewski. Dodał, że zweryfikowano liczbę miejsc pobytu osób bezdomnych – wyłączając miejsca mieszkalne, czyli schroniska, noclegownie i ogrzewalnie.

– Powstała lista 91 miejsc, w których na chwilę obecną przebywa ponad 250 osób (...) Na potrzeby akcji, z tej listy wytypowaliśmy 46 miejsc, w których znajduje się 150 osób i w pierwszej kolejności zaopatrzymy te właśnie osoby – wyjaśnił.

Jak powiedział dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki, pomaganie ma największą wartość, kiedy dobrze zdefiniujemy potrzeby. – Gdy będziemy dawać nie z tego, co nam zbywa, ale będziemy dawać to, co może naprawdę pomóc w różnorodnych kryzysach – powiedział.

Bezdomności się nie wybiera

Akcja już po raz kolejny przebiega pod hasłem „Bezdomności się nie wybiera, bezdomnym się staje”.

– Staraliśmy się przerwać pewien negatywny standard patrzenia na człowieka bezdomnego, który się być może utrwalił (...) poprzez negatywne skojarzenia. To są ludzie o różnych życiorysach, często bezradni, pogubieni życiowo – dodał Janusz Sukiennik.

Wyjaśnił, że hasło wychodziło na przeciw pewnej opinii, na szczęście niezbyt powszechnej, że bezdomność to wybór.

– Może to być decyzja, ale prawdziwego wyboru może dokonać tylko człowiek wolny, a nie człowiek przytłoczony ogromną liczbą problemów, długów, innych nieszczęść, człowiek bezradny. On często nie ma siły, a nawet chęci poprosić o pomoc. Dlatego to my do nich docieramy, nie czekamy, aż oni przyjdą do nas. Większość by nie przyszła – zaznaczył.

Uliczny Patrol Medyczny – co to?

Działania pomocowe prowadzi też Uliczny Patrol Medyczny, uruchomiony wspólnie ze Strażą Miejską i Stowarzyszeniem „Jesteśmy nadzieją”, które zrzesza ponad 20 lekarzy różnych specjalności

Osoby z patrolu – jak informuje Caritas Polska – starają się zapewnić doraźną pomoc medyczną polegającą na zmierzeniu podstawowych parametrów życiowych, opatrzeniu ran i odmrożeń. Jeśli sytuacja tego wymaga, przekazują informację o koniecznej pomocy pogotowiu czy ośrodkom pomocy społecznej, a czasem też przewożą takie osoby do schronisk czy noclegowni.

Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego” jest realizowana dzięki hojności i zrozumieniu społeczeństwa.

Podano, że w sezonie 2022/2023 w ramach tej akcji potrzebującym przekazano 5000 konserw, 2850 litrów pożywnej zupy z pieczywem, 400 toreb z upominkami świątecznymi, 900 par wełnianych skarpet, 200 ciepłych koców i 35 ciepłych zimowych kurtek. Łącznie, w ciągu ośmiu edycji akcji, osobom w kryzysie bezdomności przekazano m.in. 41 tys. porcji posiłków.

