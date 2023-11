Taksówkarze na razie bez wyższych stawek. WSA odrzucił ich skargę na uchwałę Rady Warszawy Cyryl Skiba 16.11.2023 08:13 Taksówkarze idą do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W środę Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił ich skargę na uchwałę Rady Warszawy, ustalającą maksymalne stawki za przejazd. Kierowcy wnioskowali o ich stuprocentowe podniesienie.

Taksówka (autor: Zdj. ilustracyjne)

Warszawscy taksówkarze wyższych stawek za przejazd będą domagali się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. To po tym, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił ich skargę na uchwałę Rady Warszawy, ustalającą maksymalne ceny. Teraz wystąpią o pisemne uzasadnienie wyroku WSA. Następnym prawnym krokiem będzie wniesienie kasacji wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sędzia wczorajszą decyzję umotywował brakiem możliwości wpływu na decyzje podjęte przez radę miasta - uznał, że uchwała jest przyjęta prawidłowo i to nie sąd ustala taryfy.

Te same ceny od 22 lat

Taksówkarze nie podnosili cen od 22 lat i w obliczu inflacji ich biznes jest po prostu na granicy, opłacalności. Dwukrotnie składali propozycję uchwały do Rady Warszawy ze zmianą stawek w grudniu 2022 roku oraz w sierpniu. Bezskutecznie.

– Sytuacja jest tragiczna, na skutek inflacji egzystujemy na granicy opłacalności – mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych M. St. Warszawa Paweł Saturski. – Stoimy w miejscu. My jako strona społeczna wnioskujemy o stuprocentowe podniesienie stawek maksymalnych. Co nie oznacza, że taksówki w Warszawie zaczną jeździć za 6 zł za kilometr. Myślę, że to rynek będzie weryfikował jaka ta podwyżka jest. Myślę, że te stawki będą podniesione w granicach 20 groszy z kilometra maksymalnie – tłumaczy.

Od początku roku z rynku taxi ubyło ponad 700 firm, głównie jednoosobowych działalności, przeszło 3 tys. kolejnych zawieszono.

STAWKI TAXI:

8,00 zł – opłata początkowa obejmująca zajęcie miejsca w taksówce i należność za pierwszy odcinek drogi

3,00 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie pierwszej (1) – obowiązuje w dni powszednie w godz. 6.00-22.00;

4,50 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie drugiej (2) – obowiązuje w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby;

6,00 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie trzeciej (3) – obowiązuje przy wyjazdach poza granice I strefy opłat taryfowych bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym, w dni powszednie w godz. 6.00-22.00;

9,00 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie czwartej (4) – obowiązuje przy wyjazdach poza granice I strefy opłat taryfowych, bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym, w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby

40,00 zł – opłata za 1 godzinę postoju (na wszystkich taryfach).

Czytaj też: Brutalne zabójstwo 45-latki koło Mławy. Zatrzymano podejrzewanego