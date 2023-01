Przez lata nie odwiedzała ginekologa. Miała guz wielkości piłki lekarskiej Alicja Śmiecińska 31.01.2023 18:55 Miał 34 cm średnicy i 9 kg. Lekarze z płońskiego szpitala usunęli pacjentce guza wielkości piłki lekarskiej. Medycy apelują o badania profilaktyczne.

Szpital w Płońsku (autor: Szpital w Płońsku)

- Pacjentka nie chodziła do ginekologa. Ma 62 lata - mówi ordynator ginekologii w Płońsku, Witold Achciński. - Przywieziona kobieta trafiła do oddziału wewnętrznego jako wodobrzusze. Szybko przejęliśmy ją, bo to był guz jajnika. Kobieta przez lata musiała nie odwiedzać ginekologa. Teraz już czuje się świetnie - tłumaczy.

Medycy apelują o profilaktykę.

- Najważniejszą sprawą jest pójść minimum raz w roku do ginekologa. Nie ma nic ważniejszego. Takie guzy, bez względu na to czy złośliwe czy niezłośliwe przebiegają skrycie. I to proces który trwa. Lepiej zapobiegać niż leczyć - wyjaśnia.

W ostatnim półroczu lekarze z płońskiego szpitala wycieli guza kobiecie, który ważył 18 kg, a więc był dwa razy cięższy niż ten, ostatnio usunięty.

Co roku 6 tys. kobiet umiera na nowotwory ginekologiczne.

