Akademia Mazowiecka chce kupić Szpital Miejski im. Świętej Trójcy w Płocku Katarzyna Piórkowska 09.02.2023 16:01 Medyczna uczelnia w Płocku chce kupić miejski szpital. Chodzi o Akademię Mazowiecką. Rektor uczelni zaproponował samorządowi odkupienie miejskiej spółki. Ma to związek z planowanym uruchomieniem kierunku lekarskiego.

Szpital miejski w Płocku (autor: Pieknykapec, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

Lecznica zostałaby przekształcona w szpital kliniczny.

- Z jednej strony zagwarantuje to rozwój uczelni, z drugiej korzyści dla płocczan - wyjaśnia prezydent Andrzej Nowakowski. - Oznaczałoby to w przyszłości dostęp do nowych specjalistycznych procedur medycznych i napływu wysoko kwalifikowanych kadr akademickich, a także, wraz z kolejnymi rocznikami absolwentów, również poprawę dostępności do opieki lekarskiej - mówi.

Urząd miasta zlecił wycenę spółki, która powinna być gotowa do końca marca tego roku. Decyzję o sprzedaży podejmie Rada Miasta Płocka.

