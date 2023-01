Kierunek lekarski w Akademii Mazowieckiej. A. Niedzielski: jest szansa, że absolwenci zostaną w regionie Katarzyna Piórkowska 30.01.2023 16:44 Od nowego roku akademickiego Płock będzie kształcił lekarzy. Akademia Mazowiecka uruchomi kierunek lekarski na którzy przyjętych zostanie 60 studentów. Na przyszłych medyków czekają szpitale. Dziś uczelnię odwiedził minister zdrowia.

Akademia Mazowiecka w Płocku uruchomi kierunek lekarski (autor: Ministerstwo Zdrowia/TT)

- Jest szansa, że większość z absolwentów po zdobyciu dyplomu zostanie w regionie - mówi minister zdrowia, Adam Niedzielski. - Na przykład padła taka ciekawa informacja, że blisko 70 proc. absolwentów i absolwentek kierunku położnictwa i pielęgniarstwa tutaj w Płocku zostaje w regionie. Jeżeli osoby jadą się kształcić do dużych ośrodków, to niestety rzadko wracają do tych miejsc, gdzie też jest potrzeba - dodaje.

Płocki szpital wojewódzki od lat boryka się z brakiem lekarzy. Lecznica może zatrudnić ponad 30 medyków, między innymi pediatrów, internistów, kardiologów, nefrologów, okulistów i lekarzy chorób zakaźnych.

Minister @a_niedzielski w @akademazowiecka: Liczba studentów na kierunkach lekarskich wzrosła w ostatnich latach o blisko 8 tys., a rezydentów - o 5 tys. To nasz wysiłek, wysiłek rządu, by kształcić coraz więcej lekarzy. pic.twitter.com/GbhqKFYk3S — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 30, 2023

