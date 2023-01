W październiku zakończenie budowy Ośrodka Radioterapii w Płocku Katarzyna Piórkowska 27.01.2023 13:55 Pacjenci z chorobami nowotworowymi czekają na to od lat. Dobiega końca budowa ośrodka radioterapii przy szpitalu wojewódzkim w Płocku. Roboty wykończeniowe w potrwają do jesieni. Później rozpocznie się wyposażanie ośrodka w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną.

9 W październiku zakończenie budowy Ośrodka Radioterapii w Płocku (autor: Urząd Marszałkowski)

- W tej chwili rozpoczęliśmy prace wykończeniowe, rozprowadzanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wszystkich elementów, które będą służyć do wykończenia. Całość obiektu ma być zakończona, jeśli chodzi o prace budowlane, do października tego roku - mówi kierownik budowy Sławomir Panek.



- Jesienią rozpocznie się montaż aparatury medycznej - mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik. - Teraz samorząd województwa musi zdobyć środki na wyposażenie. Będzie tutaj najnowocześniejsza aparatura diagnostyczna i terapeutyczna, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, dwa akceleratory do leczenia już zmian nowotworowych. To bardzo kosztowna aparatura. Koszt wyposażenia to nawet do 50 mln zł - zaznacza.



Wkrótce szpital ogłosi przetarg na zakup dwóch akceleratorów z oprogramowaniem. W drugim etapie zostaną zakupione pozostałe urządzenia. Ośrodek Radioterapii w Płocku przyjmie pierwszych pacjentów wiosną 2024 roku.

Źródło: RDC Autor: Katarzyna Piórkowska/PL